Violence conjugale : prévenir le pire

Khaoula Grissa a échappé de peu à la mort. Ce matin funeste de décembre 2019 restera à jamais gravé dans sa mémoire. Elle enveloppait des cadeaux de Noël dans le salon de son nouveau logement, à Montréal, sa fille de deux ans à ses côtés. L’horreur a frappé lorsqu’elle est allée chercher un stylo dans sa chambre : son ex-conjoint l’attendait, tapi dans la penderie, armé d’un couteau. Il avait réussi à s’introduire dans l’appartement à son insu au moment où elle était sortie chercher du papier d’emballage dans le garage. Il s’est jeté sur elle, lui a ordonné d’enlever ses vêtements et l’a violée. Puis il lui a entaillé le poignet avec le couteau. Muni d’une corde et de médicaments, il projetait de les tuer, elle et leur fille. Khaoula ne sait pas où elle a trouvé les mots capables de le faire changer d’idée. « Je lui ai rappelé pourquoi nous nous étions mariés : il voulait tellement une famille… Je lui ai dit de me tuer, mais d’épargner notre enfant », raconte-t-elle. Il s’est calmé et elle en a profité pour s’enfermer dans la salle de bains avec sa fille. Quelques instants plus tard, elle a entendu le bruit d’une chaise qu’on renverse. Son ex s’était pendu. « Je pense constamment à cette journée », dit la femme de 44 ans d’une voix sourde. Enseignante en soins infirmiers, elle a repris le cours de sa vie, mais continue d’avoir peur. Vêtue de son uniforme, les cheveux noués en queue de cheval, elle raconte tout cela pendant son heure de lunch dans un des hôpitaux où elle travaille, à Montréal. Sur ses traits fins, la colère se lit encore. « Le système a échoué à me protéger », dénonce-t-elle. Comme il n’a pas su le faire pour les 17 victimes tuées par leur conjoint ou leur ex en 2021. Le pire bilan depuis 2009. Ni pour les autres femmes mortes aux mains d’agresseurs, comme cette travailleuse du sexe en novembre 2021, à Montréal.

Une pandémie de violence Partout sur la planète, la pandémie de COVID-19 a fait grimper en flèche la violence conjugale. En France, les cas ont augmenté de 30% pendant le premier confinement, au printemps 2020. À Singapour, les appels aux lignes d’aide ont été en hausse de 33%. En Argentine, on observe un bond de 25%. Pas un pays n’y a échappé, estime ONU Femmes, qui lutte pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Confinées à la maison avec leur agresseur, les femmes violentées se sont retrouvées plus isolées et vulnérables que jamais, note l’organisme. Le Québec n’a pas été épargné par la vague. SOS violence conjugale, un service de première ligne, a reçu jusqu’à 200 appels par jour en 2020, deux fois plus qu’en 2019. Kathleen Grenon, coordonnatrice de la Maison d’accueil La Traverse, à Joliette, le constate. « La violence conjugale, c’est une escalade, dit-elle. Le confinement a fait monter une marche aux hommes violents en leur permettant d’avoir un contrôle total sur leur partenaire. Ils refusent maintenant d’en redescendre. » La violence conjugale était pourtant en baisse depuis deux décennies, selon Statistique Canada. Elle touchait 4,2% des Canadiennes en 2019, soit deux fois moins qu’en 1999.

Quelle aide ? Plusieurs d’entre elles seraient encore vivantes si quelqu’un – policier, agent de probation, travailleur social, psychologue… – avait tiré la sonnette d’alarme au moment opportun. Différents professionnels auraient alors pu conjuguer leurs efforts et former un groupe d’intervention rapide ou cellule de crise. Un tel mécanisme a fait ses preuves. Les groupes existant au Québec – une dizaine – sauvent des vies. Et préviennent des drames comme celui qu’a vécu Khaoula Grissa. « Khaoula a fait tout ce qu’il fallait. Elle avait changé d’appartement et de voiture pour échapper à son ex-conjoint. C’est le système de justice qui a manqué à son devoir », dit Sabrina Lemeltier, directrice de la maison d’hébergement La Dauphinelle. C’est là où Khaoula s’est réfugiée en 2019, avant que son ex séjourne en prison. Il y est resté 45 jours. Dès sa sortie, il a écrit sur Facebook vouloir « passer Noël avec sa femme et sa fille ». Khaoula savait de quoi il était capable… Déjà, il avait bravé d’autres interdictions de l’approcher et il le ferait encore cette fois-ci. Elle a donc immédiatement averti la police et la procureure. « Les policiers m’ont dit qu’ils l’auraient à l’œil. La procureure ne pouvait rien faire », s’indigne-t-elle. Si la police, la procureure et la maison d’hébergement avaient mis en commun les informations dont chacune disposait, elles auraient sans doute mieux évalué la menace. Mais un tel mécanisme de concertation n’existait pas à Montréal… Il n’existe toujours pas, même si des gens y travaillent. Prêter attention aux indices Les drames familiaux sont pourtant presque toujours précédés de signaux. Le Bureau du coroner du Québec l’a observé dans son enquête sur 19 décès survenus ces dernières années lors de 10 événements tragiques. Antécédents de violence, harcèlement, séparation récente, toxicomanie… des facteurs de risque ont mené à ces meurtres et ils étaient connus d’au moins un professionnel. Dans la totalité des cas, la victime ou l’agresseur avait été en contact avec un établissement de santé, les services sociaux, la police ou un procureur dans les mois précédant la tragédie. Dans 8 cas sur 10, ces personnes avaient cherché de l’aide auprès d’au moins deux services. Ces derniers auraient dû agir, leur reproche le Bureau du coroner dans son rapport publié en décembre 2020. Il recommande donc, noir sur blanc, que toutes les régions se dotent de groupes d’intervention rapide. Comme l’ont fait Laval, Lanaudière et la Mauricie, notamment. Dans la foulée, 21 experts en violence conjugale ou sexuelle ont fait la même recommandation dans leur rapport Rebâtir la confiance. Coprésidé par la juge Élizabeth Corte et la professeure de droit Julie Desrosiers, de l’Université Laval, ce comité devait se prononcer sur les façons de mieux accompagner les victimes dans le processus judiciaire. Conclusion : on doit leur offrir plus de sécurité. Il s’agit même d’un « enjeu de taille au moment de dénoncer la violence vécue […] car les victimes craignent les menaces et les représailles, tant envers elles qu’envers les enfants », écrivent les auteurs. « Les cellules de crise sont le meilleur moyen d’asseoir tout le monde à une même table pour faire une évaluation rapide de la dangerosité de l’agresseur », dit la directrice de la maison d’hébergement La Dauphinelle, membre de ce comité d’experts. D’accord, mais le temps presse. Car la COVID-19 a agi en catalyseur de violence. Une crise, qu’elle soit causée par un virus ou une catastrophe naturelle, exacerbe les facteurs de risque, selon Dave Poitras, chercheur à l’Institut national de santé publique du Québec. « Elle engendre de l’isolement social, des pertes d’emploi et génère du stress », dit-il. Un cocktail parfois mortel, dont les effets peuvent persister tant que la crise n’est pas résorbée. En 2009, l’année suivant la crise économique mondiale, 17 féminicides ont été commis en sol québécois. On en compte habituellement une dizaine par an. Face à la nouvelle recrudescence, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, n’est pas restée les bras croisés. Au printemps 2021, elle a ajouté neuf millions de dollars aux cinq millions annoncés six mois plus tôt pour créer de telles cellules de crise partout au Québec. « Les voies empruntées par une victime pour entrer dans le système sont multiples. Les différents acteurs doivent donc se parler et lever un drapeau rouge quand la situation l’exige. Nous avons plus que doublé le budget prévu pour leur création. C’est la preuve que nous y croyons », dit la ministre Charest. Toutes les régions devraient avoir au moins une cellule de crise d’ici 2024, espère-t-elle. Le Québec pourrait en compter une quarantaine en 2026, soit quatre fois plus qu’en ce moment. Agir rapidement La première de ces cellules de crise a été fondée il y a plus de 20 ans, à Laval. Les membres d’A-GIR, pour Arrimage – Groupe d’intervention rapide, ont mené à ce jour plus d’une centaine d’opérations sur le territoire lavallois. Toutes les victimes de violence conjugale ont eu la vie sauve. Le groupe procède toujours en amont, auprès des hommes violents, avant qu’ils commettent l’irréparable. Martin Métivier, chef de l’Urgence sociale de la police de Laval, se souvient avec acuité d’une opération qu’il a supervisée il y a neuf ans. Coresponsable d’A-GIR, c’est lui qui, un soir de novembre 2012, a reçu l’appel d’une employée de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Laval. Elle s’inquiétait du comportement d’un père instable psychologiquement qui avait cherché à voir ses enfants, sans respecter son horaire de visite. Elle devait lui annoncer qu’il n’aurait plus le droit de les voir sans la présence d’un représentant de la DPJ et craignait sa réaction. « Dans les semaines précédentes, sa femme avait appelé le 911 trois fois parce qu’il menaçait de se suicider, et on l’avait transporté à l’hôpital », raconte Martin Métivier. Cheveux en brosse, chemise blanche, cravate et pantalon impeccables, Martin Métivier n’est pas un travailleur social comme les autres. Il fait partie de l’état-major de la police de Laval, même s’il n’est pas agent. Il a ainsi les coudées franches pour déployer des moyens exceptionnels si nécessaire, comme de la filature. Moins de 48 heures plus tard, les membres d’A-GIR étaient réunis pour élaborer un plan d’action. La DPJ, les services policiers, un organisme d’aide aux hommes, un centre de crise pour personnes en détresse, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et la Maison L’Esther ont un représentant au sein du groupe. De 7 à 15 personnes participent à ces réunions d’urgence. Première étape : révéler aux autres toute information digne d’intérêt. Quand des vies sont en danger, les intervenants psychosociaux, le personnel médical et les policiers ont le droit de partager des renseignements confidentiels. C’est d’ailleurs à la suite d’un drame familial, survenu à Baie-Comeau en 1996, que le projet de loi 180 – modifiant les modalités entourant la divulgation de renseignements privés – a été adopté pour assouplir les règles de confidentialité. Pas besoin de craindre un homicide ou un suicide : un risque de blessures graves est suffisant pour lever le secret professionnel. Le soir de novembre 2012, se rappelle Martin Métivier, la mère des enfants était en danger. L’enregistrement des appels faits au 911 ne laissait pas de place au doute. « Il y avait des cris. Le monsieur disait qu’il allait se suicider, mais il menaçait aussi sa femme. C’était de la violence conjugale, même si la dame a minimisé tout ça après coup », raconte-t-il. Les membres d’A-GIR ont établi une séquence d’intervention. La DPJ annonçait au père qu’il ne pouvait plus voir ses enfants sans sa supervision. Tout de suite après, un intervenant de l’organisme d’aide CHOC (Carrefour d’hommes en changement) le rencontrait pour lui offrir du soutien et le convaincre de passer quelques jours à L’îlot, un centre de crise pour personnes suicidaires. S’il avait refusé cette aide et avait fui, des policiers auraient pu suivre ses déplacements grâce à son cellulaire et l’amener de force à l’hôpital, où il aurait été traité. Mais il a accepté de se rendre à L’îlot. Pendant ce temps, sa conjointe et ses enfants étaient accueillis en maison d’hébergement.

Le bracelet électronique : une solution ? Le bracelet antirapprochement, fixé à la cheville ou au poignet des conjoints violents, serait-il la solution pour assurer la sécurité des victimes? En Espagne, où il est utilisé depuis 2009, aucune femme n’a perdu la vie aux mains d’un ex qui en portait un. La France, elle, a adopté cet outil en 2020. Et le Québec lui emboîtera bientôt le pas, ont annoncé en décembre la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et celle de la Condition féminine, Isabelle Charest. Les bracelets seront d’abord utilisés dans la région de Québec, puis implantés dans toute la province d’ici la fin de 2023. Si l’ex-conjoint de Khaoula Grissa en avait porté un, il n’aurait pas pu s’introduire chez elle incognito. « C’est très utile dans le cas de ceux qui enfreignent à de multiples reprises l’interdiction de contact avec leur victime, signe que quelque chose ne va pas », dit Sabrina Lemeltier, directrice de la maison d’hébergement pour femmes La Dauphinelle. Dès que le porteur du bracelet s’approche un peu trop du récepteur dont est munie la femme, ce dernier se déclenche. Il émet un signal sonore ou envoie une alerte sur le cellulaire de la victime. Les policiers sont aussi avertis. Le porteur du bracelet, lui, reçoit un appel lui intimant de s’éloigner avant même qu’il entre dans la zone interdite. La distance que doit maintenir l’agresseur entre lui et sa victime (1 km, par exemple) est déterminée par un juge ou par la Commission des libérations conditionnelles du Québec. L’outil n’est certes pas parfait. Dans des régions très vastes, comme la Côte-Nord, il faut parfois 30 minutes à la Sûreté du Québec pour se rendre sur place. C’est long. Des agresseurs particulièrement vicieux l’utilisent aussi pour terroriser leur ex-conjointe. Ils entrent dans le périmètre interdit et en ressortent aussitôt, juste pour l’avertir de leur présence. « Il faut aussi mesurer les conséquences sur la victime », dit Chantal Arseneault de la maison d’hébergement pour femmes L’Esther. Il était donc important pour Québec que le bracelet antirapprochement soit utilisé seulement avec l’accord de la victime, selon la ministre Geneviève Guilbault. N’empêche, ce dispositif aurait peut-être sauvé Rajinder Kaur, Elisapee Angma et Nathalie Piché, toutes trois assassinées en 2021. Leurs agresseurs étaient tous sous le coup d’une interdiction de les approcher… SOS violence conjugale

1 800 363-9010

24 heures sur 24,

7 jours sur 7

sosviolenceconjugale.ca Ligne québécoise de prévention du suicide

1 866 APPELLE

besoinaide.ca