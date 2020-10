Mode : c’est le temps du coupe-vent !

Temps frisquet, averses et bourrasques : l’automne s’installe pour vrai. Pour changer du trench, on sort notre coupe-vent, un petit blouson pratique et chargé d’histoire.

Il faudra bien plus que des bourrasques pour balayer la bulle de nostalgie arrimée à la mode. Des pièces-cultes remontent en selle après une longue dormance. Le coupe-vent est l’une de celles-là. En 1965, un fabricant français de pantalons est bien décidé à transformer la panoplie antipluie des enfants (les gros cirés inconfortables). Il propose une marinière légère en nylon, convertie l’année suivante en coupe-vent zippé et pliable dans un sac banane. Le K-Way est né… et de nombreuses compagnies vont imiter son look. Le basique unisexe accompagne les excursions scolaires et les randonnées dans la nature pendant plus de 20 ans. Un incendie détruit l’usine de production du blouson pionnier dans les années 1990, réduisant en cendres sa popularité. Le coupe-vent devient ringard… jusqu’à ce que des investisseurs italiens, flairant le potentiel d’une icône vestimentaire, réoxygènent la marque K-Way. Ils savent aussi qu’en réhabilitant des souvenirs, ils touchent une corde sensible des fashionistas.

Les nouveaux coupe-vents ont gagné en technicité. Ils sont étanches, mais ils respirent. Marc Jacobs, Emilio Pucci et Philippe Starck font remonter leur cote tendance. Un modèle de la griffe canadienne Arc’teryx s’est retrouvé dans le défilé automnal de la marque street milanaise Off-White. Les beaux jours du coupe-vent sont revenus, peu importe ce qu’annoncent les bulletins météo.