Féminicide : prévenir plutôt que périr

La Belgique est récemment devenue le premier pays de l’Union européenne à adopter une loi anti-féminicide.

Cette nouvelle loi définit quatre types de féminicides – intime, non intime, indirect et fondé sur le genre – et détermine les violences qui peuvent y mener (contrôle coercitif, violences sexuelles, etc.). De plus, elle dote l’État d’un ensemble de mesures pour prévenir ces meurtres, comme la collecte de données permettant de voir venir les moments les plus à risque.

« C’était important qu’on puisse mettre des mots qui disent correctement les choses, qui expriment qu’on tue une femme parce que c’est une femme », explique la Belge Marie-Colline Leroy, secrétaire d’État à l’égalité des genres, en entretien avec Châtelaine.

En 2022, 24 cas de féminicides ont été relevés en Belgique. Avant l’adoption de la loi, ces meurtres étaient recensés par des associations qui compilaient les faits divers dans les médias. Les mesures en vigueur confient désormais au gouvernement la responsabilité de comptabiliser les féminicides, plutôt que de laisser les associations le faire « à la mitaine ».

Au Québec, où 18 féminicides ont été recensés en 2022, on observe ce qui se fait en Belgique avec intérêt pour peut-être s’en inspirer. Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, affirme que reconnaître et encadrer les comportements qui peuvent mener au féminicide, comme le contrôle coercitif, serait un pas important. « Ça enverrait un message à toute la société qu’il s’agit de gestes qu’on ne tolère pas », dit-elle.