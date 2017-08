À la découverte des marchés publics

Bas-Saint-Laurent

Plus qu’un simple marché, c’est un lieu de rencontre entre les artisans et les consommateurs. On y offre plusieurs animations agroalimentaires, culinaires, artistiques et culturelles. Qui plus est, il fête cette année ses 10 ans d’existence. Où: au parc de la Gare (au coin de l’avenue de la Cathédrale et de la rue de l’Évêché Est), Rimouski Quand: les samedis jusqu’au 28 octobre 2017, de 10 h à 14 h