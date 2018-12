L’art du plateau de fromage

Le grand secret d’un plateau de fromages réussi: la variété! On le compose d’au moins trois à cinq fromages – ou plus si la tablée est nombreuse – et on en varie la texture et le goût. On comblera ainsi les préférences des invités, qu’ils soient amateurs de pâtes persillées de style Fleuron ou de pâtes molles comme l’Adoray. Les petites meules, Le Pont Blanc par exemple, seront laissées entières, tandis que les pâtes fermes, de type Alfred Le Fermier, seront présentées en pointes.

Afin de multiplier les expériences gustatives, on les accompagne d’une belle sélection de noix et de fruits frais ou séchés, comme des figues coupées en moitiés et des raisins bien croquants. Ces derniers peuvent même être congelés! Ils ajouteront ainsi une agréable fraîcheur en bouche.

Quelques condiments bien choisis – oignons caramélisés, confitures de petits fruits, gelées de poivrons… – conféreront à l’ensemble une variété de saveurs qui, en se mariant aux divers fromages, étonneront les papilles.

Et on n’oublie pas les craquelins et les pains, de préférence au goût neutre pour réserver la place de choix aux véritables vedettes du plateau, qui doivent être dégustés à température ambiante. Bon appétit!

1 Cheddar Île-aux-Grues (Fromagerie de l’Isle). Pâte ferme.

2 Le 1608 (Laiterie Charlevoix). Pâte ferme.

3 Fleuron (Les Fromagiers de la Table Ronde). Pâte persillée.

4 Alfred Le Fermier (Fromagerie La Station). Pâte ferme.

5 Pied-De-Vent (Fromagerie du Pied-De-Vent). Pâte semi-ferme.

6 Le Pont Blanc (Au Gré des Champs). Pâte molle.

7 Pikauba (Fromagerie Lehmann). Pâte semi-ferme.

8 Adoray (Fromagerie Montebello). Pâte molle.

9 Baluchon (Fromagerie Baluchon). Pâte semi-ferme.

