Jeans : comment ils trahissent notre âge !

Le jean se renouvelle tout en s’inspirant des décennies précédentes. Passé et présent s’entrecroisent dans la trame de la toile bleue. Et quelle joie de les enfiler encore et encore !

Enjeu de tailles

Taille haute ou taille basse ? Dans le coin gauche, les années 1990 et les modèles dissimulant le nombril : les fameux Mom jeans et les Levi’s 501, qui ont connu un regain de popularité grâce à la série Friends. La styliste Florence O.Durand est fan de la silhouette « Ribcage », toujours de la marque Levi’s, dont la bande de taille monte jusqu’à la cage thoracique. « Ça me donne l’illusion d’avoir des jambes interminables ! » dit-elle dans un sourire. Même son de cloche du côté de Laurence Bareil, alias La Reine du Shopping, animatrice, autrice et conférencière mode, qui apprécie le côté flatteur et camoufle-bourrelets de la coupe.

Dans le coin droit, les années 2000 et les jeans portés le plus bas possible sur les hanches. Les modèles haut de gamme de True Religion, Diesel ou Rock & Republic sont devenus cultes après un passage remarqué dans la garde-robe des célébrités.

En 2022, le marché du denim a de quoi satisfaire les deux camps, que ce soit dans les nouveautés ou dans le vintage.

Lâcher-prise

Les conflits générationnels ne datent pas d’hier et l’un des plus virulents tourne autour de deux styles de jeans ! Une escarmouche à coups de mots-clics a même éclaté sur TikTok. Les Gen Zers (nés entre 1997 et 2010) tournent en dérision les goûts vestimentaires de leurs prédécesseurs, les milléniaux (nés entre 1981 et 1996). Les jeans skinny subissent les attaques incisives des Z, grands défenseurs des modèles ultraamples (baggy). Les proportions surdimensionnées répondent à la quête du confort qu’a dictée la crise sanitaire, selon Florence O. Durand. « Personne n’a envie de porter des vêtements serrés depuis qu’on s’est mises au mou », précise-t-elle.

Qui sort gagnant ? La mode n’a pas encore banni l’hyper-ajusté… Si on veut rester en terrain neutre, il y a toujours le slim, une coche moins moulant. « Il est si élégant avec un chemisier TTG et des escarpins », fait valoir Laurence Bareil.

Charte des couleurs

Les puristes jurent fidélité à l’indigo du denim brut japonais. Laurence Bareil est une inconditionnelle de la toile très saturée, sans usure, à la fois sobre et chic. Un classique indémodable. Quelques couleurs « boosteuses » de dopamine ont tout de même réussi à percer la mer d’encre : rose gomme, lilas poudré, vert pelouse ou céleri. Dans le registre des neutres, un beige café au lait fait concurrence au blanc vacancier, et de belles nuances de brun – chocolat et muscade – apportent une chaleur épicée.

Jean vert, planète bleue

L’industrie du denim est l’une des plus polluantes au monde. « L’écoresponsabilité du fabricant fait désormais partie des critères d’achat. L’ajustement parfait d’un jean ne suffit plus à satisfaire les exigences des consommatrices », dit Éric Wazana, fondateur de la marque Yoga Jeans avec son frère Jacob. Tous deux ont à cœur de réduire l’empreinte écologique de la griffe montréalaise. Des exemples ? L’effet vintage de leur denim est réalisé au laser, une technologie qui réduit la consommation d’eau, d’énergie et de produits chimiques. L’an prochain, tous les nouveaux produits seront fabriqués à partir de coton bio ou de fibres de matières recyclées, quand c’est possible, annonce Éric Wazana.

On remarque la même tendance chez Gap. Depuis 2016, le géant américain exploite un procédé qui utilise 20% moins d’eau que les méthodes habituelles. D’ici trois ans, tout le coton proviendra de sources durables. UNIQLO a réussi à retrancher 99% du volume d’eau dans l’étape de lavage de certains modèles. Seul l’équivalent d’une tasse de thé est requis !

Trésors d’occasion

Que ce soit par nostalgie de looks révolus, pour soutenir la mode circulaire ou pour une simple question de budget, on se tourne de plus en plus vers le marché d’occasion.

La friperie montréalaise Hadio, dans le Plateau-MontRoyal, est incontournable pour dégoter de vieux Lee, Wrangler et Levi’s, dont les coupes 550 et 560 à taille haute sont très recherchées. La sélection étoffée propose aussi des jeans de style « menuisier », notamment de la marque Tommy Hilfiger. On doit allonger de 25 $ à 45 $ pour se procurer une pièce en état impeccable.

Il y a toujours la friperie communautaire Renaissance, où l’on peut aussi faire de belles trouvailles.

Du côté du commerce électronique, H&M a créé une section de revente pour répondre à la demande. Levi’s possède son site de jeans usagés (secondhand.levi.com, offert aux États-Unis pour le moment). L’application Vinted, la plus grande plateforme vintage européenne, est débarquée ici l’an dernier. La section denim présente beaucoup de Levi’s et de Guess, ainsi que des reliques des années 2000 signées Rock&Republic et 7 For All Mankind.

En pièces détachées

Le patchwork est une véritable déclaration d’amour à la planète. De jeunes créateurs sensibilisés aux enjeux écolos se sont lancés dans le design de jeans surcyclés. Ces mosaïques de denim usagé, aux multiples nuances de délavage, sont ficelées avec talent et conviction. La clientèle adore l’esthétique 1970 et l’authenticité de la démarche.

Ourlets fendus

Apparu en 2018, l’ourlet à fente latérale a gagné en popularité. L’encoche ajoute des centimètres virtuels aux jambes et permet d’exhiber nos belles chaussures.

Stylisme 101

Le jean est le meilleur allié de la garde-robe. Question de durabilité, il est d’une solidité à toute épreuve et il embellit en vieillissant. Puis, il est tellement accommodant: tantôt cool, tantôt classe, il interpelle tout le monde. Les stylistes Florence O. Durand et Laurence Bareil présentent les modèles qu’elles préfèrent et des pièces pas compliquées pour les accompagner.