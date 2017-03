En Italie, puisque les températures sont beaucoup plus douces à ce temps-ci de l’année, les arbrisseaux de mimosa sont en pleine floraison. Les petits boutons jaunes remplissent les étals des fleuristes, car la tradition veut que les hommes en offrent un petit bouquet aux femmes à l’occasion de la Journée internationale des femmes. Le gâteau qu’on prépare pour souligner cette journée prend évidemment son nom de la fleur et y ressemble même.

Plus spécifiquement, ce dessert étagé est une génoise agrémentée de crème pâtissière ou de crème diplomate, souvent parfumée aux fruits ou à la liqueur. Il est très doux et aérien en bouche, en plus de toujours surprendre par sa beauté.

La garniture peut être adaptée selon les goûts. Ici, elle est faite de fraises fraîches couvertes de crème pâtissière. Sinon, il est possible de mettre de la crème fouettée (sans fraises) sur le dessus ou d’utiliser seulement de la crème pâtissière, même à l’intérieur du gâteau.

Idéalement, il est nécessaire de faire 2 génoises pour cette recette. Mais il est aussi possible de couper un seul gâteau en 3 rondelles et d’utiliser la troisième pour réaliser les cubes de gâteau, ou encore de faire un gâteau plus petit en coupant environ 4 cm du contour, puis de prendre cet excédent pour faire de petits cubes.

La génoise peut très bien se préparer la veille et se conserver au frigo, bien enveloppée dans une pellicule de plastique. Sinon, on en trouve facilement dans les boulangeries et les supermarchés.

Gâteau mimosa

Préparation : 35 minutes

Cuisson : 60 minutes

6 à 8 portions

Ingrédients

Pour 1 génoise de 20 cm de diamètre

2 c. à soupe de beurre

4 gros œufs

190 ml (¾ tasse) de sucre

quelques gouttes de vanille

125 ml (1/2 tasse) de farine et 1 c. à soupe de farine

2 c. à soupe combles de fécule de mais

Crème pâtissière

4 jaunes d’œufs

1 et 1/3 c. à soupe de sucre

65 ml (1/4 tasse) de farine

420 ml (1 2/3 tasse) de lait

Un morceau de zeste de citron

Garniture

190 ml (¾ tasse) de crème à fouetter

2 c. à soupe de sucre

12-15 fraises, nettoyées et coupées en morceaux

Sirop pour imbiber le gâteau

250 ml (1 tasse) d’eau

3 c . à soupe d’eau de fleurs d’oranger ou de rose (peut être remplacé par le jus d’une demi-orange ou de la liqueur)

125 ml (1/2 tasse) de sucre

Instructions

Pour le gâteau



Préchauffer le four à 360 °F (177 °C) et bien graisser, puis enfariner un moule rond ou à charnière. Réserver. Faire fondre le beurre et le laisser refroidir. Dans un grand bol, casser les œufs puis ajouter le sucre et la vanille. À l’aide d’un batteur électrique, fouetter environ 10 minutes, jusqu’à l’obtention d’un mélange pâle et mousseux. Tamiser la farine avec la fécule de maïs et les incorporer délicatement au mélange d’œufs en effectuant de grands mouvements afin de ne pas perdre de volume. Ajouter le beurre fondu et plier délicatement. Verser le mélange dans un moule rond de 20 cm de diamètre et cuire environ 25 minutes. Laisser refroidir avant de démouler.

Pour la crème pâtissière



Dans un bol, battre les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange pâle et légèrement mousseux. Ajouter la farine. Dans une petite casserole, faire bouillir le lait avec le morceau de zeste de citron. Fermer le feu dès que le lait arrive à ébullition. Verser la moitié du lait dans le bol avec le mélange et bien mélanger. Remettre tout l’appareil à chauffer avec le reste du lait. Cuire à feu doux en mélangeant avec un fouet, jusqu’à ce que la crème commence à épaissir. Fermer le feu et verser la crème dans un récipient. Couvrir de pellicule de plastique et laisser reposer au réfrigérateur de 20 à 30 minutes. À l’aide d’un batteur électrique, monter la crème et le sucre en pics fermes. Rajouter les fraises et réserver au frigo.

Pour le sirop

Dans une casserole, verser l’eau, le sucre et l’eau de fleur d’oranger ou de rose. Laisser frémir 10 minutes et laisser refroidir.

Assemblage

À l’aide d’un grand couteau, égaliser les surfaces plates des 2 gâteaux afin d’avoir des bases bien régulières. Trancher doucement un des gâteaux en 2. Il sera plus facile de commencer par couper la bordure du gâteau en effectuant un mouvement circulaire, puis trancher le centre en dernier, toujours en effectuant un mouvement circulaire. Couper l’autre gâteau en petits cubes. Réserver. Déposer une tranche de génoise dans une assiette de service et l’imbiber de sirop à l’aide d’un pinceau. Recouvrir la tranche de crème fouettée et de fraises. Déposer l’autre tranche de génoise par-dessus et l’imbiber de sirop, toujours à l’aide d’un pinceau. À l’aide d’une spatule, étaler la crème pâtissière sur le dessus et le contour du gâteau. Recouvrir toutes les surfaces de petits cubes de génoise afin de créer l’effet « mimosa ». Réfrigérer 1 à 2 heures avant de servir.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.