20 mousseux pour célébrer

Effet «wow»

Ce crémant de Limoux a changé de look. Son étiquette de couleur noire lui donne désormais une allure très chic qui va de pair avec son contenu. Une fois le bouchon sauté, les notes de poire, de pêche et de fleurs sont invitantes. Ses bulles sont délicates et son acidité n’est pas trop vive. Sa bouche se termine sur des notes briochées, persistantes et savoureuses. Le tout donne tout simplement envie d’en prendre un autre verre.

Laurens Clos Des Demoiselles Tête De Cuvée 2015, code SAQ: 10498973, 22,55 $

