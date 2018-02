10 boissons pour trinquer sans alcool

Nouveau riesling

Pas étonnant que les vins sans alcool aient mauvaise réputation: la plupart sentent et goûtent tout simplement le jus de raisin. Mais pas celui-ci. Nouvellement arrivé à la SAQ, ce vin blanc est élaboré par Johannes Leitz, un vigneron allemand dont les rieslings sont réputés. Il se démarque aussi par sa cuvée sans alcool. Les arômes d’agrumes et de caillou mouillé sont invitants et typiques du riesling. En bouche, il dévoile des notes de pomme et de pêche. C’est frais, délicieux et, en plus, l’étiquette est jolie. Parfait pour accompagner les fruits de mer.

Eins Zwei Zero Riesling sans alcool 2016, SAQ 13477043, 12,15 $

