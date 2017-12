5 rituels du Nouvel An

Le coffret de mémoire

« Nos fêtes de fin d’année reflètent une contradiction, fait remarquer l’anthropologue et auteur Bernard Arcand. On est à la fois soulagé de voir que rien ne change, que le réveillon de cette année sera exactement identique à celui de l’an dernier. Et en même temps, on fête le renouveau. »

La meilleure façon de savoir si la vie se répète ou si elle se transforme, c’est… de prendre des notes ! En groupe, on choisit 10 événements qui sont survenus dans l’année au sein de la famille ou dans l’entourage et qui mériteraient de passer à l’histoire. Unions ou désunions, déménagements, naissances, réussites scolaires, maladies, beaux voyages, adoption d’un chaton… L’exercice permet de se repasser le film de l’année écoulée, d’en discuter, d’en retrouver ensemble la texture affective. Dans un joli coffret, on range ensuite la liste, signée par tous les participants, qu’on ne ressortira pas avant cinq ans. On prend soin d’y ajouter quelques coupures de journaux, quelques photos peut-être, pour nous rappeler dans quel contexte les moments retenus ont eu lieu. Cinq ans plus tard, donc, le rituel comportera en plus un volet lecture ! Émotions garanties.