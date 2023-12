10 idées cadeaux de dernière minute

Un livre québécois

Un roman, un livre de recettes, une bande dessinée ? On trouvera ça et bien plus à la librairie du coin.

Un rouge à lèvres de luxe

La marque Guerlain propose une série de rouges à lèvres aux pigments saturés, qui sera encore plus chic si on le range dans un écrin doté d’un miroir. Pas gênant de retoucher son maquillage devant autrui.

Un abonnement à Châtelaine

Ce cadeau qui fait plaisir quatre fois par année permettra à une personne proche de rester informée des dernières tendances et nouvelles en matière de style, de santé et de cuisine en plus de bien comprendre d’importants enjeux de société.

Une tasse réutilisable

Voilà un cadeau à la fois joli, pratique et écolo, pour déguster des boissons chaudes partout et en tout temps.

Un traitement dans un spa

Offrir une pause et un moment de détente à une personne qui nous est chère est le plus beau cadeau qui soit. En voici d’ailleurs cinq que Châtelaine affectionne tout particulièrement : La Source Bains nordiques (Lanaudière), Strom (plusieurs régions), Balnea (Estrie), Förena (Montérégie), Spa Eastman (Estrie),

Un spiritueux local

Une expérience gustative originale qui encourage les producteurs d’alcool québécois, c’est un doublé qui plaira aux foodies.

Une huile d’olive de qualité

Qui ne se sert pas d’huile d’olive en cuisine ? Celle-ci façonnée par l’entreprise lanaudoise La Belle Excuse en collaboration avec l’influenceur gourmand Laurent Dagenais s’avère d’une finesse exceptionnelle. Le plus beau : on peut dénicher les produits de la maison dans plusieurs marchés du Québec.

Une nuit à l’hôtel

Nul besoin de partir bien loin pour s’évader. Une nuit dans un bel hôtel à quelques pas de chez soi peut se révéler fort agréable. L’important est d’être bien accompagné !

Une chandelle artisanale

L’achat d’une bougie aux parfums envoûtants garantit non pas une, mais plusieurs séances relaxantes d’aromathérapie à l’heureuse élue qui la recevra.

Une carte cadeau pour un livre numérique

Comment faire plaisir à un grand lecteur qui trimballe sa liseuse partout ? En lui offrant une carte-cadeau Kobo ou Amazon (Kindle) qui donne accès à un large éventail de romans, d’essais, de bandes dessinées et même de livres audio dans plusieurs langues.

