Des blogues déco inspirants

Vanessa Sicotte, la fondatrice de Damask & Dentelle, nous fait visiter en images de magnifiques maisons et appartements. Elle nous montre aussi ses accessoires coups de cœur de la saison. Comme dans tout blogue déco qui se respecte, on trouve une section DIY. Vanessa nous fait également voir ses réalisations dans sa propre maison (en français et en anglais).

Stéphanie Guéritaud est journaliste et styliste déco. Son blogue présente ses trouvailles et de nombreuses idées ingénieuses à petit prix, en plus de mettre de l’avant des rénos bien faites. Pendant l’été, on y trouve aussi des conseils d’aménagement et d’entretien paysagers. On aime y consulter la longue liste de bonnes adresses.

Des fleurs, du rose et autres couleurs pastel: ce blogue est un hymne à la féminité. L’auteure nous inspire avec ses mood boards, ses DIY et ses bonnes idées déco. Fleur maison, c’est aussi une gamme de produits (affiches, cartes de souhaits, coussins) alliant humour et joli graphisme.

La rédactrice en chef de ce blogue, Chloé Comte, est styliste. Elle nous donne d’habiles astuces pour la déco des différentes pièces de la maison, en plus de fournir de bonnes idées DIY et ses coups de cœur shopping.

Noovo moi maison compte sur son équipe de collaborateurs pour nous allumer à l’aide de tableaux d’inspiration, de jolis DIY et d’articles intéressants sur les dernières tendances déco.

On a parfois l’impression que les blogues ne nous proposent que des décors irréalisables. Pour nous inspirer, Apartment Therapy montre chaque jour de vrais logements et propriétés qui n’ont pas été aménagés par des professionnels. Hyper populaire, le site, devenu un média à part entière, offre aussi des solutions design, des trucs pour les locataires et les nouveaux propriétaires, ainsi que des maisons en vente à faire rêver (en anglais seulement).

Karine Matte, styliste d’intérieur, nous livre ses inspirations déco à travers ses voyages partout dans le monde, ses visites dans les boutiques et dans les salons de design. Elle nous dévoile également ses réalisations, autant chez elle que chez ses clients.

Presque tout le monde achète à un moment ou à un autre un meuble IKEA. Pas très unique comme décor? Pour remédier à la situation, IKEA hackers regroupe sur son site les créations de milliers d’acheteurs qui ont transformé leurs meubles IKEA ou les ont adaptés pour leur donner un nouveau look ou une autre fonction. Le site n’est pas très beau visuellement, mais il foisonne d’excellentes idées (en anglais seulement).

Comme son nom l’indique, ce blogue met l’accent sur le design, qu’il s’agisse d’architecture, d’aménagement intérieur ou de production d’objets, en privilégiant les créations québécoises. Projets immobiliers ultramodernes, maisons en vente ou restaurants branchés, on y fait des découvertes impressionnantes.

Avec ses lignes épurées, son look vintage et ses matériaux nobles, le design scandinave est toujours attrayant. Lancé en 2004 par une Londonienne habitant en Suède, ce blogue est un havre de douceur et de beauté (en anglais seulement).

Ce texte est une mise à jour d’un article publié en 2018.