10 spiritueux québécois qui ont de la gueule

Couleur locale

Qui aurait cru que le curaçao bleu, une boisson azur au nom exotique, deviendrait un produit local! Dernière-née de la Distillerie du Quai, à Bécancour, cette liqueur aux écorces d’agrumes vient mettre de la couleur dans notre shaker et nous plonge illico dans l’ambiance des vacances. La mer des Caraïbes semble si près quand on a un cocktail Blue Lagoon à portée de main.

Rhum zéro carbone

Les odeurs de vanille et de banane caramélisée de ce rhum nous transportent ailleurs et nous rappellent le doux souvenir des ti-punchs dégustés lors des séjours dans les Caraïbes. Pourtant, c’est ici même, aux abords du Saint-Laurent, que ce rhum est né et qu’il a vieilli, pendant un an, dans d’anciens fûts de bourbon. Résultat: il exprime des parfums agréables de fumée, de fruits séchés et de caramel. Nul besoin de venir de loin pour combler les attentes.

Gin lacté

Maïs, blé, petits fruits… une foule d’ingrédients peuvent entrer dans la composition du gin. La famille Dufour a sans doute trouvé le plus inusité : elle met à profit le petit-lait issu de la production fromagère de l’entreprise familiale Migneron, établie dans Charlevoix. Une fois distillé, ce lactosérum développe des parfums de caramel et de noix, qui se mêlent aux aromates forestiers du gin. Sa texture crémeuse fera des merveilles dans un gin-fizz.

Téquila !

Non, l’agave ne pousse pas à Bedford, en Montérégie. Samuel et Vanessa, de la distillerie Comont, ont importé du Mexique la précieuse plante, version équitable et biologique, pour produire leur alcool d’agave. Beaucoup moins herbacé que la traditionnelle téquila, il est ultra-soyeux en bouche, avec des notes délicates de noix de coco et d’olive. Ne manque plus que le jus de lime et le triple-sec pour concocter des margaritas divines !

Liquoristes de père en filles

Sur l’île d’Orléans, dans un microclimat idéal pour la culture du cassis, les sœurs Monna ont trouvé une énième façon de mettre en valeur le petit fruit noir. Après la crème de cassis, le vin fortifié et une belle gamme de produits dérivés, elles commercialisent enfin leur vodka. Les notes de bourgeons de cassis sont tout en subtilité dans cet alcool. Rien d’étonnant: par définition, la vodka ne devrait avoir «ni caractère ni arôme ni goût distinctifs». La boisson dévoile sa personnalité une fois en bouche, avec une rondeur fort agréable.

Rose bonbon

Dans sa bouteille aux allures rétro, ce nouveau gin rosé n’est pas seulement beau, il est aussi très bon! Produit par un couple de Français installé à Montréal depuis huit ans, le Trésor N°6 se compose de six petits fruits, dont la canneberge, la framboise et la cerise noire. Les ingrédients ont pour double fonction de colorer le gin et de le parfumer. Une fois versé dans un verre, il libère d’invitants arômes fruités et floraux.

La mer à boire

Aromatiser un gin avec des fraises, de la rhubarbe, des concombres et des algues ? Un mélange audacieux… et délicieux ! Dave Ricard, fondateur de la Distillerie des Appalaches, à Lévis, rêvait de soleil au plus fort de l’hiver et de la pandémie. Il a imaginé ce mariage singulier de saveurs où les arômes fruités se combinent à merveille aux notes salées des algues wakamés, cueillies à la main en Gaspésie.

On sort le fort

Avis aux amateurs de mets épicés : cette vodka ajoute du punch aux Bloody Mary. La distillerie montréalaise Cirka, bien connue pour mettre en valeur les aromates de notre forêt boréale, se démarque cette fois-ci en utilisant des piments forts des quatre coins de la planète, dont le degré de piquant est évalué à 40000 (torride) sur l’échelle de Scoville. Oui, la boisson réveille les papilles. Mais une fois mélangée, sa chaleur se dissipe pour faire place aux parfums de paprika et aux notes fumées.

Liqueur festive

À Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord, la distillerie Puyjalon a mis en bouteille l’airelle, une baie nordique rouge foncé, récoltée après les premiers gels. Le petit fruit indigène est ajouté au gin de la maison, le Betchwan, pour lui donner une touche fruitée et acidulée. Chaque bouteille de liqueur de gin à l’airelle contient l’équivalent de 500baies cueillies à la main! On peut la boire sur glace ou jouer les mixologues pour ajouter de la couleur dans ses cocktails.

Autour du feu

Aucun spiritueux n’est plus réconfortant que le whisky. Vieilli trois ans en fût de chêne, ce produit élaboré à Rimouski réunit trois grains cultivés au Québec, soit le maïs, le seigle et l’orge malté. Il se distingue par l’équilibre des saveurs et séduit avec ses notes de fruits séchés, d’écorce d’orange, de noix et d’épices. À déguster entre deux guimauves grillées autour d’un feu de camp.