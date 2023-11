3 femmes de lettres québécoises à découvrir

Trois autrices, trois propositions littéraires uniques. Plongeons dans les univers de l’essayiste et poète bas-laurentienne Marie-Hélène Voyer, de la romancière innue Carole Labarre et de la bédéiste primée Julie Doucet.

Marie-Hélène Voyer a accompli tout un exploit : un doublé lors des plus récents Prix des libraires du Québec dans les catégories «essai» (L’habitude des ruines : le sacre de l’oubli et de la laideur au Québec – Lux Éditeur, 2021) et «poésie» (Mouron des champs – La Peuplade, 2022). Dans les deux ouvrages récompensés, l’autrice s’intéresse à l’urgence de préserver notre patrimoine bâti et notre patrimoine paysager.

Originaire de Pessamit sur la Côte-Nord, Carole Labarre nous propose avec L’or des mélèzes (Mémoire d’encrier, 2022) d’entrer dans la vie quotidienne d’une série de personnages plus touchants les uns que les autres. Son récit déployé en plusieurs tableaux, entre tradition et modernité, dépeint la vie dans une communauté autochtone avec humour.

Autrice féministe et récipiendaire du Grand Prix au Festival d’Angoulême en 2022, Julie Doucet a amorcé sa carrière en parlant de sexe au féminin dans ses bandes dessinées. Elle est surtout connue pour son fanzine Dirty Plotte, dans lequel elle exprime sans concession ses fantasmes sexuels, ses craintes et ses histoires de menstruations.