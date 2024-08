Évènement Amazon Prime Day 2024: tout ce que vous devez savoir

Qu’est-ce qu’Amazon Prime Day ?

Amazon Prime Day est l’un des événements de magasinage en ligne les plus attendus de l’année, un peu comme le Cyberlundi et les soldes d’Après-Noël, mais celui-ci est spécialement conçu pour les membres Amazon Prime.

Pendant 48 heures, les abonnés bénéficient de réductions sur une large gamme de produits, allant des appareils électroniques aux vêtements, en passant par les articles ménagers et les produits de beauté.

Lancé pour la première fois en 2015 pour célébrer l’anniversaire d’Amazon, Prime Day est rapidement devenu un incontournable pour les chasseurs de bonnes affaires.

Faut-il être membre d’Amazon Prime pour profiter des rabais du Prime Day?

Oui, seuls les membres d’Amazon Prime peuvent bénéficier des rabais exclusifs proposés lors de Prime Day.

Vous n’êtes pas membre? Pas grave. Vous pouvez vous inscrire pour une période d’essai gratuit de 30 jours et profiter des rabais. L’adhésion comprend notamment la livraison gratuite et rapide – habituellement en plus ou moins un jour ouvrable –, et l’accès à Prime Video ainsi que Prime Music. (Après le mois d’essai, les frais d’adhésion mensuels s’élèvent à 9,99 $, mais vous pouvez annuler votre adhésion à tout moment).

Peut-on bénéficier des soldes d’Amazon Prime Day dès maintenant?

Oui, certains produits sont déjà offerts à prix réduit. Regardez les offres du jour, qui sont régulièrement actualisées.

Quels types de rabais seront offerts pendant les Amazon Prime Day?

Attendez-vous à des réductions importantes sur les appareils électroniques, les vêtements, les produits de beauté, les articles de sport, les livres, les jouets, les fournitures de bureau et les articles pour la maison.

Amazon en profitera pour réduire le prix de ses propres produits, tels que les haut-parleurs intelligents Echo, les liseuses Kindle, les tablettes Amazon Fire, les sonnettes vidéo Ring ainsi que les abonnements à Amazon Music et Prime Video.

Restez à l’affût, Châtelaine préparera des guides de magasinage avec les meilleurs rabais pour la maison (en cuisine, notamment!) ainsi que dans les catégories mode et beauté. Le but : vous aider à faire un max d’économies.

Quelles sont les dates des plus gros soldes d’Amazon Prime Day?

En 2024, Amazon Prime Day se tiendra du 16 au 17 juillet. Pendant ces deux jours, les membres Prime pourront accéder à des millions d’offres exclusives et profiter de réductions.

Les soldes les plus importants seront dévoilés à minuit le mardi 16 juillet et seront offerts jusqu’à 23h59 le mercredi 17 juillet.

