Cadeaux de mariage: des idées uniques et élégantes

Duo de casserole et chaudron, Our Place – 370 $ (Maintenant à 260 $)

Nul besoin d’autres outils de cuisine. Ceux-ci, au look moderne, permettent de cuire, sauter, frire, griller et bouillir les aliments sans qu’ils ne collent au fond. Grâce à leur composition en aluminium enduite d’un revêtement antiadhésif en céramique, la distribution de la chaleur est rapide et homogène.

Tasse Rambler 1 litre personnalisable, YETI – 61 $ (incluant le texte gravé)

Imaginez-les partir en voyage de noces avec leurs gobelets personnalisés assortis. Pour quelques dollars supplémentaires, YETI propose de graver sur ses solides tasses en acier inoxydable – qui vont au lave-vaisselle – une image, du texte ou un monogramme.

Duo de parfums Romantiques, Jo Malone – 180 $

Des fragrances complémentaires pour créer de luxueux souvenirs olfactifs. Peony & Blush Suede marie la douceur de la pivoine à des notes délicatement fruitées, tandis que Wild Bluebell évoque une balade en nature avec son bouquet gourmand et subtilement boisé. Cette nouvelle vie à deux promet de sentir divinement bon.

Ensemble de draps en coton égyptien, Silk & Snow – 390 $ (Maintenant à 298,35 $)

Ces draps en coton égyptien de haute qualité ajouteront une touche de raffinement au lit conjugal. L’ensemble comprend des draps, deux taies d’oreiller, une housse de couette et deux taies d’oreiller décoratives.

Duo Révérence pour les mains, Aesop – 170 $

Grâce à leurs divins arômes boisés, terreux et fumés et leurs formules adoucissantes pour la peau, ce gel lavant et ce baume hydratant pour les mains grands formats enrichissent la routine du savonnage. C’est le genre de cadeau que l’on (s’)offre que lors de grandes occasions.

Assistant personnel intelligent Echo Show 10, Amazon – 329,99 $ (Maintenant à 229,99 $)

Automatiser certaines tâches domestiques peut prévenir quelques conflits… Avec une simple commande vocale, cet assistant intelligent aidera les tourtereaux à gérer leurs rendez-vous, à contrôler leurs appareils domestiques, comme les lumières ou les caméras de sécurité, ou encore à choisir leurs pièces musicales favorites lors de leur prochain tête-à-tête.

Parfum d’intérieur Laurier+Bergamote, Moodgie – 30 $

Voilà un coquet présent québécois qui enveloppera le cocon des nouveaux époux de chics notes boisées, herbacées et florales. Comme ses effluves sont assez puissants, il réussit à camoufler efficacement les mauvaises odeurs provenant de la salle de bain. Efficace pour entretenir la flamme !

Machine à café et à expresso automatique Dinamica, DeLonghi – 999 $

Vos proches adorent les expressos, cappuccinos ou macchiatos mais leurs techniques de barista font défaut ? Cette machine permet de préparer tous ces breuvages caféinés en appuyant sur de simples boutons. Elle moud les grains à la mouture désirée, les presse, verse le café puis s’autonettoie après chaque utilisation. L’équipe de Châtelaine approuve !

Ensemble de serviettes de bain pour deux, Parachute – 216 $ (Maintenant à 205 $)

Ces serviettes sont absorbantes, durables et tellement douillettes. Fabriquées à partir de coton turc haut de gamme à fibres longues, elles procurent la même sensation de confort que celles des hôtels de luxe.

Le coffret détente à la lavande, Bleu Lavande – 85 $

Tous ceux qui se sont mariés savent à quel point la cérémonie peut être stressante. Offrez donc aux nouveaux mariés cet ensemble québécois infusé à la lavande afin qu’ils puissent décompresser tout doucement. Le coffret comprend un parfum d’ambiance, un gel douche, des sels minéraux pour le bain et une bougie de soya.

Flûtes à champagne, Anthropologie – 64 $, l’ensemble de 4

Qui dit mariage, dit champagne ! Offrez ces flûtes en verre teinté au design hyper actuel. À utiliser le soir même ou, pourquoi pas, lorsque le couple célébrera son premier anniversaire de mariage.

Cuiseur à grains et à riz, KitchenAid – 339,99 $

Le riz servi au mariage pourra difficilement compétitionner avec celui apprêté par ce petit électro. Comme il est muni d’une balance et d’un réservoir d’eau intégrés, il mesure la juste quantité de liquide à incorporer pour cuire à la perfection jusqu’à huit tasses de céréales, haricots ou riz. L’écran tactile offre la possibilité de choisir la texture souhaitée, entre moelleuse ou ferme, montre l’évolution de la cuisson et se met automatiquement en mode réchaud lorsque cette dernière est achevée.

Ensemble de 3 bols en cuir, Atelier Chalet – 105 $

Cet assortiment de bols décoratifs en cuir véritable et au design épuré peut autant servir pour ranger les clés, des crayons ou encore y déposer une plante en pot. Faits à la main à Sainte-Adèle, ils trouveront certainement une place de choix dans le décor des nouveaux mariés friands d’achat local.

