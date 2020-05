Catherine Mavrikakis: qu’est-ce que la COVID-19 a fait de nous?

Ils tremblent en montant dans l’autobus et ou encore en touchant par inadvertance un siège, une porte ou une enveloppe. Ils s’épuisent dans les hôpitaux, les CHSLD, les conférences de presse, les médias ou encore dans des marathons sur Zoom, Team, Skype, Facetime ou « Justnameit », du moment que ce soit en anglais.

Les plus exclus de ces corps, les corps errants de ce monde, depuis longtemps dans une quarantaine socialement acceptable, sont appelés à mendier de loin, avec un gobelet au bout d’un bâton, devenus pour tous ce qu’ils étaient déjà, des corps parias, des corps porteurs de toutes les maladies d’une communauté qui s’étonne maintenant de ressembler à ceux et celles qu’elle a repoussés.

Les corps post–12 mars se retrouvent segmentés (on veut des bras, pour soigner les aînés, on évite de mettre ses mains dans le visage), compartimentés en groupes d’âges, en genre, en riches et en pauvres, et finalement exposés de façon impudique dans leur intimité. Les excréments, les déjections sont présentées au téléjournal. On parle sans cesse des couches à changer et des bouches à nourrir. Et justement les plus anciens de ces corps ne peuvent plus que se voir décrépits, à force d’entendre sur tous les tons qu’ils sont en danger et qu’ils doivent être protégés.

Les plus vaillants se projettent ailleurs, se rétrécissent pour convenir au format de leur tablette, de leur ordinateur ou de leur téléphone. Ils finissent par épuiser les possibilités de leur inventivité. Après 10 arcs-en-ciel, agrémentés d’un « Ça va bien aller » et 30 soirées Netflix, ils finissent par sentir le poids de l’emprisonnement sanitaire et peuvent commencer à douter de ce que d’autres appellent « l’insoutenable légèreté de l’être ».

***

Catherine Mavrikakis a publié à l’automne 2019 son plus récent roman aux Éditions Héliotrope. L’annexe est le récit d’une espionne confinée dans une maison de protection après avoir été exfiltrée de l’Organisation pour laquelle elle travaille. Dans ce lieu qui rappelle l’annexe où Anne Frank et sa famille se cachaient durant la Seconde Guerre mondiale, Anna, l’espionne apprend à vivre en compagnie des livres et des êtres qui l’entourent. Le roman a été aussi publié en France aux Éditions Sabine Wespieser en mars 2020. Elle est aussi l’autrice de huit autres romans.