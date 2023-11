Cinéma : Ru de Kim Thúy porté au grand écran

La romancière Kim Thúy a séduit le monde entier avec Ru [Libre expression, 2009], récit autobiographique où elle raconte l’exil de sa famille du Vietnam vers le Québec. Cette histoire touchante, dans laquelle une fillette de 10 ans doit à la fois faire le deuil de son existence sur sa terre natale et apprivoiser son pays d’accueil, prend maintenant vie au grand écran, sous les bons soins du réalisateur Charles-Olivier Michaud. « J’ai été séduit par le livre dès sa parution, raconte-t-il. Puisque Kim est plus occupée qu’une première ministre, j’ai enregistré une vidéo lui expliquant pourquoi son roman devait être adapté en film. Je la lui ai envoyée le 22 décembre. Le matin du 23, à 7 h 30, elle m’invitait à manger chez elle. »

Par la suite, Charles-Olivier Michaud a tout fait pour se glisser dans la peau de l’autrice. « Je la suivais dans ses conférences, je suis allé avec elle au Vietnam, j’ai rencontré sa famille. Je voulais entrer dans sa tête, déconstruire le livre sans en perdre l’essence. »

Le résultat est un récit intime qui touche à l’universel et une expérience immersive qui n’est pas étrangère au talent de Chloé Djandji, l’interprète du rôle principal. « Ce qui marque, chez Kim, et que j’ai souhaité reproduire, c’est qu’elle se trouve à la fois au centre de l’action et en retrait, en train de regarder la scène de loin. Chloé Djandji, qui joue la jeune Kim, est donc dans tous les plans, elle capte toute l’intensité, les émotions, la beauté et la laideur du monde qui l’entoure. On assiste à la naissance d’une artiste », précise le cinéaste.

Ru, par Charles-Olivier Michaud, avec Chloé Djandji et Chantal Thuy, en salle le 24 novembre.