Cavale

Le premier balado de fiction québécois est à la hauteur des attentes. Avec Gildor Roy en chanteur country déchu, Pascale Bussières en agente d’artiste frustrée et Catherine Brunet en jeune fugueuse, on a l’impression de suivre une série télé enlevante. Le texte de Samuel Archibald est drôle et sensible, tout à fait dans le style de l’auteur. Et, grâce au mode sonore 3D, on se retrouve complètement plongé dans l’action.

ICI Radio-Canada