Mafia inc., un Godfather québécois signé Podz

Librement inspiré de l’essai du même nom des ex-journalistes André Cédilot et André Noël, Mafia inc. plonge au cœur du clan sicilien aux commandes de cet empire du crime organisé à Montréal.

Les Gamache, tailleurs de père en fils, habillent la famille mafieuse Paternò depuis trois générations. Vincent Gamache travaille pour le parrain, alors que sa sœur, Sofie, fréquente Patrizio, le cadet du clan. Lorsqu’un conflit éclate entre les fils aînés des deux familles, chacun doit choisir son camp.

La comédienne Mylène Mackay, qui incarne Sofie, a été happée dès la première lecture du scénario. « On associe souvent les films de mafia à la violence. Mais, dans cette histoire, ce sont les relations filiales, l’amour et l’honneur d’une famille qui sont à l’avant-plan. Il y a un contraste fascinant et presque mythique entre le cœur et la froideur. Et j’interprète un personnage qui a les aptitudes et les ambitions pour tailler sa place dans ce milieu d’hommes. »

Mafia inc., drame réalisé par Daniel Grou (Podz). Avec Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte et Mylène Mackay. À l’affiche dès le 14 février.

