Si la page couverture met de l’avant la chambre à coucher, ce n’est pas anodin. Avec tous les bouleversements vécus au cours des dernières mois, IKEA désire mettre l’accent sur le sommeil et le bien-être. La chambre devient un havre de paix, un lieu de ressourcement. Les autres pièces de la maison ne sont pas oubliées, le catalogue regorge d’images inspirantes de cuisine, de salle à manger et d’accessoires utiles à notre quotidien. On y trouve également des conseils pour meubler de petites pièces sans se ruiner et des astuces pour bien aménager un bureau à la maison.

Et, par souci écologique, le catalogue ne sera pas distribué par la poste cette année. Les intéressés pourront consulter la version numérique ou se procurer un exemplaire papier en magasin dès le 6 août.

IKEA: des images du nouveau catalogue 2021 1 / 16