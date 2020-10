Prévoir le temps nécessaire

Choisir le carrelage, répondre aux questions du plombier, obtenir un permis de la municipalité… Même dans les meilleures conditions, entreprendre des rénovations génère une multitude de petites tâches et une certaine dose de stress. Pour prévoir le temps nécessaire aux travaux, privilégier une période où l’agenda familial le permet et où l’on est disponible et en bonne forme.