Déco: le charme du rustique chic

La maison que possédaient Sydney et Vance Carlaw, à Fort Langley, en Colombie-Britannique, avait tout pour plaire. Lumineuse et spacieuse, avec ses 400 m2 répartis sur deux étages, la propriété avait été construite sur mesure pour eux. Pourtant, les Carlaw ont fini par s’en lasser. « La maison était adossée à une voie ferrée, explique Sydney. Nous désirions un environnement plus calme ». Le couple et ses deux filles ont donc plié bagage. Direction: la campagne.

Ils ont déniché sur le web une ferme à vendre, à cinq minutes d’autoroute de leur ancienne demeure, comprenant une maison des années 1970 et deux granges. « Nous voulions un endroit qui a du cachet, confie Sydney. Dès que nous nous sommes engagés dans la longue entrée privée, bordée de cèdres, qui s’ouvrait sur ce domaine isolé de cinq acres, nous savions que nous venions de trouver. » Les Carlaw ont dit adieu à leurs pièces-penderies et à leurs spacieuses salles de bains, et bonjour à la vie en forêt, dans un chez-soi trois fois plus petit que la maison qu’ils venaient de quitter… « Il a fallu nous défaire d’une foule d’objets personnels, donner ou jeter tout ce que nous n’utilisions pas. Cela a été une bonne chose », dit-elle.

Sydney, designer d’intérieur, s’est ensuite installée à la table à dessin. Et les rénos ont commencé! « Cette maison a été construite avec goût et nous tenions à en préserver le caractère authentique, explique-t-elle. Mais nous voulions la moderniser, la rendre moins sombre. » Les travaux ont duré deux mois, pendant lesquels des installations de base, comme l’isolation et le réseau électrique, ont subi une cure de rajeunissement. Le gros de l’ouvrage: la démolition et la reconstruction complète de la cuisine, afin de maximiser l’espace et d’avoir plus de rangement. Les plafonds de stucco ont disparu sous des cloisons sèches, les vieux murs de cèdre ont été blanchis et les planchers de stratifié, remplacés par de larges planches de chêne. En éclaircissant murs et planchers, Sydney voulait obtenir un cadre plus doux. « Mais avec tous ces matériaux clairs que j’ai intégrés, il fallait un élément contrastant », dit-elle. C’est pourquoi elle a choisi un gris chaud pour recouvrir le brun foncé des poutres.

À l’extérieur, la toiture des trois bâtiments a été refaite. Une des granges abrite les six moutons de race Romney que possède la famille, l’autre a été aménagée en lieu de travail pour Sydney. Là, comme dans la maison, règne une atmosphère calme et sereine grâce à des tons neutres et à la charpente laissée à découvert. Après tout, nous sommes à la ferme!

Dans le même esprit, le terrain a été nettoyé et complètement réaménagé. Les Carlaw y font désormais pousser de l’ail biologique, qu’ils commercialisent sous le nom de Purity Farms. De plus, Sydney lance à la fin de l’été une collection d’accessoires de maison inspirés de la vie à la ferme. « Ici, c’est vraiment chez nous », résume-t-elle.

5 idées pour un chez-soi rustique chic

Comment recréer ce type de décor mieux connu sous son nom anglais de country style? La designer d’intérieur Marie‑Ève Brossard nous propose quelques astuces.

Partir d’un élément central, une table ancienne par exemple, et construire son décor autour. Ce peut être un meuble trouvé dans une brocante et auquel on a donné une patine. Opter pour des pièces de mobilier de qualité qui vont durer et qu’on veut garder longtemps.

Choisir des matériaux naturels ayant de la texture. Incontournable : le bois. C’est la composante de base. Mais pensons aussi au coton et au lin pour les rideaux et les coussins, au sisal et à l’osier pour les accessoires. Ou encore à des fleurs sauvages qui rappellent la nature.

Utiliser le blanc. Il est essentiel! Il ajoute un côté chic et atténue l’aspect rustique du bois. On pourrait ainsi accompagner notre vieille table de chaises recouvertes de coton blanc. De plus, on peut intégrer un peu de pastel ou un camaïeu d’une couleur pâle, chaude et neutre, comme le grège.

Y aller avec parcimonie afin d’introduire quelques éléments au goût du jour. Ce peut être un lustre majestueux, une table basse en verre. Dans tous les cas, privilégier encore et toujours la qualité. Il faut prendre le temps de trouver des objets uniques. Ne pas surcharger l’environnement.

Habiller de bois murs, plafonds, planchers… On peut ainsi recréer un intérieur rustique dans un espace récent, un condo par exemple. Des lambris posés aux murs se marieront bien avec des éléments actuels, comme de simples armoires blanches de style Shaker. De même, on peut ajouter de fausses poutres au plafond et, si c’est possible, s’offrir des planchers de bois.

