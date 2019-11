Déco: 5 idées pour un chez-soi rustique chic

Partir d’un élément central, une table ancienne par exemple, et construire son décor autour. Ce peut être un meuble trouvé dans une brocante et auquel on a donné une patine. Opter pour des pièces de mobilier de qualité qui vont durer et qu’on veut garder longtemps.

Choisir des matériaux naturels ayant de la texture. Incontournable: le bois. C’est la composante de base. Mais pensons aussi au coton et au lin pour les rideaux et les coussins, au sisal et à l’osier pour les accessoires. Ou encore à des fleurs sauvages qui rappellent la nature.

Utiliser le blanc. Il est essentiel! Il ajoute un côté chic et atténue l’aspect rustique du bois. On pourrait ainsi accompagner notre vieille table de chaises recouvertes de coton blanc. De plus, on peut intégrer un peu de pastel ou un camaïeu d’une couleur pâle, chaude et neutre, comme le grège.

Y aller avec parcimonie afin d’introduire quelques éléments au goût du jour. Ce peut être un lustre majestueux, une table basse en verre. Dans tous les cas, privilégier encore et toujours la qualité. Il faut prendre le temps de trouver des objets uniques. Ne pas surcharger l’environnement.

Habiller de bois murs, plafonds, planchers… On peut ainsi recréer un intérieur rustique dans un espace récent, un condo par exemple. Des lambris posés aux murs se marieront bien avec des éléments actuels, comme de simples armoires blanches de style Shaker. De même, on peut ajouter de fausses poutres au plafond et, si c’est possible, s’offrir des planchers de bois.

À lire aussi: Déco: le terrazzo revient à la mode