Décoration

Déco: le bourgogne s'invite à table

Pour faire jaillir les «oh» et les «ah» avant même le début du repas, munissez-vous d’accessoires de table et de cuisine aux coloris les plus raffinés de la saison: bourgogne, aubergine et prune.
Par Philippe Lépine
18 septembre 2025
H&M - Nappe à volant de 55 po × 94 po, 60$

Simons Maison - Ensemble de deux verres à vin, 24$

Dexin Floral sur Etsy - Branches décoratives, à partir de 12$

Anthropologie - Chemin de table brodé Madeline, 68$

Luminarc sur Etsy - Lot de 4 verres rétro, 42$

Birch Lane - Lampe de table, 83$

Livøm - Chandelier en céramique, 13$

Sheyn - Vase Bloz, 90$

Linen Chest - Cloche à gâteau, 90$ (en solde à 67$)

Bergs Potter - Plateau ovale en grès de nuna, 88$

Yummi Candles - Ensemble de 12 chandelles coniques allongées, 24$

Maison Lavande - Huile parfumée figue et lavande, 15$

Philippe Lépine
Philippe Lépine

Philippe est rédacteur en chef adjoint chez Châtelaine et signe l'infolettre stylée C'est extra. Il a travaillé au sein de médias d'information - La Presse, HuffPost, Métro, L'actualité - à titre de journaliste et de directeur multiplateforme. Il se spécialise dans la couverture d'enjeux sociaux, de tendances en matière de beauté, d'alimentation, de tourisme et de style. Récipiendaire d’un prix Lizette-Gervais remis par la FPJQ, il allie sérieux et personnalité dans tout ce qu’il signe. Vous le croiserez probablement à une nouvelle table de Montréal.

THÈMES ABORDÉS :
décodécorationRougeArt de la tablenappe
