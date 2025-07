Liquidation Deluxe : des meubles neufs à prix réduit

Pour redécorer votre intérieur tout en économisant et en évitant le gaspillage, tournez-vous vers cette nouvelle boutique québécoise en ligne qui offre des meubles et accessoires de maison, sauvés de la benne à ordures, à prix doux.

Sur Liquidation Deluxe, lancé le 1er juillet, vous pouvez pour l’instant dénicher des chaises, des canapés ou encore des ottomans aux allures modernes, issus de ventes de faillites ou de fins de série, tous encore dans leur boîte d’origine. L’entreprise indique par ailleurs que son inventaire s’élargira aux vêtements et à l’électronique dans les mois à venir, « en fonction des trouvailles à liquider ».

Photo: Jimmy Hamelin

L'art de la cuisine relevée grâce à Maison Lipari

Maison Lipari, véritable institution montréalaise dans l’univers des articles de maison haut de gamme, a presque triplé son espace pour offrir une expérience de magasinage immersive et encore plus raffinée. La succursale de Décarie – à deux pas du Royalmount – est passée de 7 500 pieds carrés à plus de 21 000 et dispose maintenant d’un inventaire de plus de 150 marques de prestige (pensez aux accessoires italiens Alessi, aux plats Le Creuset ou aux verres Baccarat, par exemple).

Fondée en 1972, l’entreprise familiale y a également ajouté une cuisine de démonstration (où sont organisés, à l’occasion, des ateliers interactifs animés par des chefs) et une salle de conférences destinée aux rencontres entre designers et clients; l’enseigne prévoit même d’ouvrir un restaurant directement dans le magasin.

Silk & Snow s’invite au salon

Réputée pour sa literie haut de gamme, la marque canadienne Silk & Snow – dont l’oreiller figure parmi nos favoris sur le marché – veut assurer votre confort au salon également.Elle vient de dévoiler un tout nouveau sofa modulaire au design intemporel absolument sublime qui peut être réaménagé de quelque 85 façons différentes. Deux à huit places, avec assise plus large ou plus profonde: à votre guise. Et vous pouvez ajouter un ottoman et même des coussins dans les quatre teintes neutres proposées, d’ivoire à sable. Offert en ligne, à la boutique de Laval ou dans certains magasins EQ3.

DE GASPÉ fait dans le rétro 100 % québécois pour l’extérieur

Le studio de design de meubles montréalais DE GASPÉ vient de lancer sa première collection pour l’ameublement extérieur fabriquée dans la métropole.

La ligne Konrad, aux sublimes allures rétro et aux contours arrondis, est composée de chaises empilables en acier et d’une table d’appoint en Dekton (un mélange de verre, de porcelaine et de quartz qui résiste aux rayons UV et aux intempéries), munie d’une poignée. L’ensemble est offert en cinq couleurs modernes et ludiques, de rouge brique à sarcelle en passant par bleu cobalt.

Meubles griffés chez Maison Territo

Pour rêver un peu (beaucoup!) aux décors les plus opulents, direction le nouvel espace design de luxe du Royalmount, Maison Territo. La boutique québécoise de 11 000 pieds carrés accueille pour la première fois à Montréal des meubles de grandes maisons italiennes comme Fendi, Versace ou Dolce&Gabbana.

À lui seul, l’espace moderne et sophistiqué, réalisé par la firme d’ici blanchette archi.design, vaut le détour. Il est marqué par quatre univers différents, où le marbre cohabite avec les murs de chaux et des pièces plus dramatiques.

L’élégance bretonne dans la métropole

Le bon goût français s’invite à Montréal. Une succursale de la boutique de décoration La Maison Générale, fondée en 1946 à Saint-Malo, en Bretagne, vient d’ouvrir au cœur du Mile End, à Montréal.

Parmi les belles trouvailles à y faire : de la vaisselle raffinée, des tapis turcs, des livres, des coussins à la tonne, les parfums Diptyque, les produits de beauté Phytomer et quelques meubles triés sur le volet.

Une partie de l’espace est consacrée au prêt-à-porter pour hommes et femmes, et comprend entre autres des vêtements de la compagnie bretonne Le Mont Saint Michel. Il y a également un espace café des plus conviviaux.

La pierre à l’honneur chez Luminaire Authentik

De grâce, retenez-moi quelqu’un. Je pourrais tout acheter chez Luminaire Authentik, l’entreprise québécoise spécialisée dans la création d’éclairages modernes basée dans les Cantons-de-l’Est.

La tentation est encore plus grande depuis que la marque a lancé la supra élégante collection Onyx, dominée par la pierre naturelle brute, en plus d’un comptoir – le Bar à Onyx – dans son atelier de Cowansville pour personnaliser les luminaires qui la composent.