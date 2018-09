Pauline Julien: un documentaire lui rend hommage

Avec son documentaire Pauline Julien, intime et politique, la cinéaste Pascale Ferland rend hommage à l’une de nos plus grandes chanteuses, autrices et militantes. « Pour elle, poésie et action politique étaient indissociables. Elle a été la première à chanter Vigneault en Europe – même avant lui ! –, était reçue partout comme une star, ce qu’elle était, défendait les intérêts et les artistes du Québec sur tous les plateaux. Avant-gardiste, féministe, indépendante, elle exprimait sa conscience sociale en gestes concrets. Outre son engagement pour les syndicats, les femmes, la langue française et la souveraineté, elle ne sortait jamais sans argent de poche à distribuer aux itinérants. En cette ère où la médiocrité triomphe, nous avons besoin de modèles comme Pauline Julien, d’un baume pour garder espoir. J’espère que ce film sera une source d’inspiration. »

En salle le 21 septembre.

