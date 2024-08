Maison: des trucs de pro pour réorganiser 5 zones à problème

Placard d’entrée

Le truc incontournable

Tout placard devrait être muni de séparateurs verticaux en Plexiglas, selon l’organisatrice Elizabeth Alescio, alias Mlle Range-Tout. « Ils permettent de classer nos articles en créant des piles, ce qui occupe un minimum d’espace et empêche les casquettes et les foulards de tomber les uns sur les autres. » Chaque personne devrait d’ailleurs avoir son propre compartiment. « Ça accélère la routine d’habillement et facilite la rotation des accessoires lors des changements de saison. »

Des astuces inusitées

La famille s’agrandit ? Accrochez une deuxième tringle à la barre de suspension principale. Vous pourrez y accrocher plus de vêtements, et les tout-petits seront capables d’accéder à leurs manteaux. Vos beaux cintres en bois peuvent aller se rhabiller… ailleurs dans la maison. Dans les espaces restreints, les organisatrices ne jurent que par les modèles en velours : ils sont plus minces, plus légers et antidérapants. « Les gens l’ignorent, mais on peut gagner de 20 % à 30 % d’espace sur la pôle », estime Mlle Range-Tout.

La fausse bonne idée

Une armoire à chaussures est souvent synonyme d’éclaboussures de gadoue et d’infiltrations de sable… « Si vous n’essuyez pas vos semelles en rentrant, préférez une simple étagère », conseille Lauraine Villeneuve-Fortin, cofondatrice de l’entreprise spécialisée en organisation Symétrie.

Cuisine

Le truc incontournable

Pour entreposer les conserves, favorisez les étagères en escalier, qui permettent de garder à l’œil votre inventaire. Pour les épices, s’il n’y a pas de place dans le tiroir pour y intégrer un présentoir incliné, installez dans l’armoire un modèle étagé ou des plateaux tournants superposés, qui facilitent l’accès aux produits.

L’astuce inusitée

Cessez de jouer à Jenga avec vos poêles, chaudrons et bouteilles d’eau qui, une fois empilés façon tour de Pise, menacent de s’effondrer à chaque visite dans l’armoire. Optez pour des séparateurs métalliques ajustables, verticaux ou horizontaux. Ils surpassent les paniers coulissants qui, oui, facilitent l’accès aux aliments du fond, mais dont la quincaillerie accapare des centimètres inutilisables de part et d’autre.

Dans les tiroirs, préférez les séparateurs ajustables aux plateaux à ustensiles dont les extrémités du haut et du bas font perdre de l’espace en plus de vous contraindre à n’y ranger que des couteaux et des fourchettes standards.

La fausse bonne idée

Compartimenter l’ensemble du contenu du frigo dans des paniers individuels, ravissante idée tirée des réseaux sociaux… mais qui s’avère tellement malcommode ! « Où iront les restants ? Pensez plutôt à des zones réservées. Les sauces dans la porte, les fromages dans un panier, les œufs dans un caisson transparent », suggère l’organisatrice professionnelle Mylène Houle Morency derrière FLO Organisation.

Salle de bain

Le truc incontournable

Votre lingerie déborde ? Logez le surplus de papier hygiénique et vos serviettes les plus présentables au creux de paniers décoratifs. « Ça ajoute chaleur et texture à l’espace », assure Lauraine Villeneuve-Fortin de Symétrie. Déposez ces paniers sur des tablettes au-dessus de la cuvette, un espace souvent inutilisé.

L’astuce inusitée

Sous le lavabo, rangez vos produits par partie du corps pour mieux les retrouver, suggère Mlle Range-Tout. Un plateau empilable pour l’hygiène dentaire, un panier pour l’entretien capillaire puis un autre pour les soins du visage. Vous pouvez même récupérer un vase inutilisé pour y caser les brosses et les pinceaux. Autre option : un porte-séchoir à fixer à l’intérieur d’une porte.

La fausse bonne idée

Les lavabos autoportants ou sur pied vous font les yeux doux ? Jetez plutôt votre dévolu sur une vanité avec un maximum d’espace de rangement fermé pour entreposer vos réserves de petits pots.

Chambre des enfants

Le truc incontournable

Joindre l’utile à… l’encore plus utile, ça, c’est agréable ! Procurez-vous un bureau qui servira tout à la fois d’espace de bricolage, de devoirs et de rangement. « En déterminant un usage précis pour chaque tiroir, ça permet de maintenir l’ordre », affirme Lauraine Villeneuve-Fortin.

L’astuce inusitée

À chacun sa desserte ! La vôtre pour l’apéro, et la leur — idéalement sur roulettes — pour ranger les cahiers d’école, les crayons de coloriage, la calculatrice ou encore leurs jouets favoris. « Ils peuvent la trimballer partout dans la maison puis, quand ils en ont fini, il suffit de tout y remettre. Pas de traîneries en vue ! », témoigne Mylène Houle Morency, maman trois fois.

La fausse bonne idée

Empiler les jouets dans une armoire sans porte ou sur des tablettes transforme inévitablement la chambre en capharnaüm. Priorisez les rangements fermés plus hauts que larges qui permettent de libérer le sol.

Bureau

Le truc incontournable

Pour désencombrer la surface de travail, Mylène Houle Morency recommande d’installer un tableau perforé au mur adjacent dans lequel vous pouvez fixer tablettes, crochets ou caissons garnis de vos outils essentiels. « On n’a qu’à étirer le bras pour accéder à tout ce dont on a besoin, et le bureau reste impeccable », s’enthousiasme-t-elle. Autres favoris des organisatrices : les classeurs de chemises muraux et les organisateurs de fils, qui permettent de les dissimuler.

L’astuce inusitée

Accomplir davantage au sein d’espaces restreints est plus facile que jamais alors que l’offre en mobilier escamotable multifonction ne cesse de croître. Votre bureau peut donc facilement se transformer en coin lecture, en salle de yoga ou en chambre d’invité. Fini les réunions Zoom avec un lit en arrière-plan !

La fausse bonne idée

Les Post-it ont une utilité… très temporaire. Pour identifier durablement vos boîtes, bacs et documents, les organisatrices professionnelles misent sur les étiqueteuses qui permettent de personnaliser chaque autocollant.

Sur la table de chevet

S’organiser pour de bon de Mylène Houle Morency

Éditions de l’Homme, 224 pages, 32,95 $. En librairie.

Tout est chaos ? Prouvez à Mylène Farmer qu’elle a tort grâce à une autre Mylène ! Le plus récent ouvrage de l’organisatrice professionnelle propose une foule d’astuces de rangement adaptées au profil de chacun. Êtes-vous « prolifique », « méthodique », « terre à terre » ou « désinvolte » ? À vous de le découvrir et d’ajuster vos stratégies d’organisation afin qu’elles soient fonctionnelles et durables.