Trois restos où bien manger à Bromont, à Québec et à Montréal

Le Bedeau

Dernier-né du chef Arnaud Marchand, Le Bedeau tient davantage du bar à vin que du resto. Ici, le menu est élaboré en fonction des nectars, tandis que les plats, si l’on peut dire, viennent en accompagnement. Et quel régal ! La côte de porc servie avec cerises Montmorency est tendre et délicate, la salade de tomates, pêches et ail noir comble autant l’œil que le palais, et le mariage pétoncles et mélilot fait merveille. Et chaque plat est servi en portions juste assez généreuses pour qu’on les partage avec plaisir. Le tout dans une déco aux airs de sacristie et une ambiance bien animée.

Le Bedeau, 1098, rue Saint- Jean, Québec. lebedeau.com

Le Chardo

Il faut s’y prendre tôt pour obtenir une table au Chardo, dans les Cantons- de-l’Est : l’endroit ne désemplit pas. Et avec raison. On y mange très, très bien dans une atmosphère plutôt détendue et sans prétention. Le menu, appétissant à souhait, déborde de produits ultra locaux, dont la plupart sont élevés ou cultivés dans les alentours de Bromont. Le chef et copropriétaire, Anthony Mesko, les apprête avec finesse et dresse des assiettes d’une beauté hors norme. De l’étonnant sauté de champignons sauvages et cacao jusqu’à l’audacieux brownie garni d’algues kombu, tout y est pour combler les papilles des foodies les plus exigeants !

Le Chardo, 606, rue Shefford, Bromont. chardo.ca