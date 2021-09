15 vignobles à visiter au Québec

La saison estivale s’achève, mais qui a dit que c’était la fin des belles journées? On profite du climat encore tempéré pour visiter les vignobles d’ici et admirer le savoir-faire de nos vignerons et vigneronnes. Nous avons sélectionné 15 vignobles qui embrassent la rudesse du climat québécois pour élaborer des vins uniques!

Montérégie

Domaine St-Jacques

Situé à Saint-Jacques-le-Mineur, en plein cœur de la Montérégie, le Domaine St-Jacques nous invite à une visite guidée de son site toute la semaine (réservation requise). On se promène à travers le vignoble, la salle d’embouteillage et la cuverie, avant de passer à la dégustation. Le Domaine St-Jacques propose une gamme d’une douzaine de vins élaborés à partir de pinot gris, de gamay et de plusieurs autres cépages. Quelques tables à pique-nique sont disposées proche des vignes pour les visiteurs qui veulent étirer leur visite pour se prélasser au soleil… et ouvrir une bonne bouteille.

Domaine du Ridge

Bien connu pour son rosé Champs de Florence – le rosé québécois le plus vendu à la SAQ – le Domaine du Ridge accueille ses visiteurs (tous les jours de l’été jusqu’en octobre) dans son bâtiment champêtre et son vignoble qui s’étire sur plus de 40 acres. Plusieurs forfaits sont offerts pour combler toutes les envies, allant d’une simple dégustation à une visite guidée avec dégustation commentée des 12 vins du vignoble. On profite assurément de leur terrasse ombragée et, si le cœur nous en dit, de leur terrain de pétanque…

Domaine du Nival

En bordure de la rivière Yamaska, les vignes du Domaine du Nival se déploient sur de petites collines verdoyantes, à proximité du village de Saint-Louis. Tous les premiers samedis du mois (jusqu’à la fin de septembre), le Domaine du Nival ouvre ses portes pour les curieux et curieuses qui veulent déguster leurs vins biologiques, dont le goût reflète le terroir d’ici. Pour se procurer une bouteille, il faut s’armer de patience, les cuvées s’envolent comme de petits pains, mais on peut toujours passer une commande ou trouver les vins sur les cartes de plusieurs bonnes tables du Québec.

Le Mas des patriotes

Près de Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut apercevoir, entre les champs de blé et de soya, une vieille grange blanche entourée de vignes. C’est le Mas des patriotes. Le vignoble invite les visiteurs (tous les jours de l’été jusqu’en octobre) à une dégustation ou à une visite guidée. Les propriétaires ont fait le pari de cultiver des variétés semi-rustiques, comme le frontenac et le baco noir, afin de créer un vin qui représente la terre d’ici. Durant notre visite, on prête attention aux antiquités dans le bâtiment principal, une autre passion des propriétaires!

Cantons-de-l’Est

Vignoble de l’Orpailleur

On est ici au vignoble des pionniers de la viticulture au Québec. Depuis 1982, les quatre propriétaires invitent les amateurs de vin à venir goûter leurs cuvées fièrement élaborées dans la vallée de Dunham. Durant la visite, on s’arrête à l’Économusée de la viticulture pour en apprendre plus sur l’histoire méconnue de cette activité agricole au Québec. Le vignoble de l’Orpailleur vend maintenant un chardonnay et un gewurztraminer, deux variétés européennes. On profite donc de notre visite pour essayer ces nouveaux vins et bien sûr les autres, qui valent aussi le détour!

Vignoble Les Pervenches

À l’abri d’un grand boisé d’érables à Farnham, on retrouve le vignoble Les Pervenches, un domaine entièrement bio depuis 2005. Les vins du vignoble sont victimes de leur succès, alors un arrêt pour déguster leurs cuvées vaut amplement le détour et on prie pour qu’il reste quelques-unes de leurs belles bouteilles (on peut s’en assurer en regardant sur leur site ou en téléphonant). Un balado-parcours permet aux visiteurs de s’aventurer entre les vignes et d’en apprendre plus sur le domaine, il suffit seulement d’apporter téléphone et écouteurs. En plus, le site jouit d’une vue magnifique sur la chaîne des Appalaches. La promenade n’en est que bonifiée!

Laurentides

Vignoble Les Vents d’Ange

Ce vignoble familial nous invite dans les jolies Basses-Laurentides pour déguster leurs vins nommés d’après les membres de la famille: le Alexandra (rouge), le Catherine (blanc) et le Marie-Rose (rosé). Trois forfaits sont proposés pour vivre l’expérience complète du vignoble! Pour ceux qui sont plus partisans de bières, la famille a aussi une microbrasserie sur le site. La même philosophie règne: les propriétaires fabriquent tout de A à Z. Il y a aussi un bistro sur place pour ceux qui désirent prendre une bouchée avant de s’aventurer dans le vignoble.

Mauricie

Vignoble Prémont

Situé à Sainte-Angèle-de-Prémont, le vignoble Prémont accueille les visiteurs du mercredi au dimanche à leur bar où une dégustation de vins et de petites bouchées les attendent. Des visites guidées (sur réservation) sont disponibles pour ceux qui veulent vivre l’expérience complète. On profite aussi de la terrasse qui donne sur les vignes nichées entre les arbres de la forêt environnante.

Abitibi-Témiscamingue

Domaine Des Duc

Bénéficiant d’un microclimat favorable aux vignes, le vignoble du Domaine Des Duc sur l’île du Collègue, au lac Témiscamingue, en a surpris plus d’un depuis son ouverture en 1995. On s’y rend pour découvrir ce site inusité pour la région ainsi que pour déguster les différents vins et produits de spécialités de l’endroit. En plus d’un vin rouge, d’un vin rosé et de deux vins blancs, le Domaine a aussi le Chéry, un vin rouge de style porto! On se laisse charmer par ce vignoble véritablement nordique, qui crée «le vin des aurores boréales».

Saguenay-Lac-St-Jean

Vignoble Couchepagane

Le vignoble Couchepagane se déploie aux abords de la Belle-Rivière et du lac St-Jean à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Le vignoble cultive principalement les cépages vandal-cliche et adalmiina pour leur vin blanc de même que le radisson et le ste-croix pour leur rosé. Les propriétaires produisent aussi un vin de vendanges tardives, parfait pour accompagner les pâtés de foie et les fromages. Une course est organisée chaque année au vignoble pour amasser des fonds pour la dystrophie musculaire. Les coureurs parcourent le site enchanteur sur 1,5, 3 ou 5 km. Au fil d’arrivée, une récompense les attend: une dégustation de vins produits au vignoble.

Outaouais

Domaine Bergeville

Campé plein sud dans les pentes de la vallée de la rivière Petite-Nation dans le Canton de Hatley, le Domaine Bergeville propose plusieurs vins mousseux biologiques et biodynamiques. On festoie donc à ce vignoble qui offre visite libre, dégustation et visite guidée (sur réservation). Le Domaine Bergeville est même le seul vignoble du Québec qui se consacre uniquement à l’élaboration du vin mousseux selon la méthode traditionnelle. On essaye ici le vin mousseux rouge, des bulles uniques en leur genre!

Gaspésie

Vignoble Carpinteri

Qui aurait cru retrouver la Toscane proche de Matane? Au vignoble Carpinteri, on s’inspire de cette région de l’Italie, malgré le climat plus nordique de la Gaspésie. Dans les champs, les propriétaires cultivent des cépages hydrides tandis que les cépages Vitis vinifera d’Europe poussent en serres. On déguste ici des vins, des alcools forts (Brandy, Grappa, Limoncello) et des produits spécialisés faits en Italie. La villa du vignoble accueille aussi les visiteurs à son restaurant. On peut même y passer quelques jours dans l’une des chambres aménagées pour les visiteurs.

Lanaudière

Vignoble Saint-Gabriel

Situé sur une colline rocailleuse à proximité du Lac Maskinongé, le Vignoble Saint-Gabriel compte près de 34 000 plants et plus de 10 variétés de vignes. L’attrait majeur, outre le vignoble, est la cave à vin. Celle-ci contient 110 fûts de chêne et a été construite à partir d’un viaduc routier! Des grands arcs de béton d’un viaduc routier destinés à la baie James, jugés inadéquats, ont été utilisés créant les conditions parfaites pour faire mûrir les cuvées. On déguste ici les vins du vignoble sur leur terrasse en accompagnant le tout d’une assiette de produits du terroir.

Québec

Vignoble Ste-Pétronille

Avec le majestueux fleuve au loin, le vignoble Ste-Pétronille s’étend sur la magnifique île d’Orléans. On se présente au comptoir de dégustation pour goûter leurs vins majoritairement blancs, et on casse la croûte – avec un verre de vin! – au restaurant du vignoble, qui sert de la pizza napolitaine cuite au feu de bois. Visite et dégustation V.I.P sur réservation.

Domaine L’Ange Gardien

Situé sur la Côte-de-Beaupré avec vue sur la ville de Québec et l’île d’Orléans, le Domaine L’Ange Gardien offre plusieurs forfaits pour les amateurs de vin qui veulent découvrir leur vignoble. On essaye le vin blanc fortifié du vignoble, mais aussi des vins rosés, blancs, rouges et de glace. Le Domaine de L’Ange Gardien est en bordure de la véloroute Marie-Hélène Prémont, l’endroit est donc tout désigné pour prendre une pause!

Ceci est une mise à jour d’un article publié en août 2019.