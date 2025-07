9 idées d’activités insolites à faire à Montréal

Découvrir les murales de Montréal avec un guide de Spade & Palacio

Admirez les impressionnantes fresques qui bordent la rue Saint-Laurent en compagnie des guides allumés de Spade & Palacio, qui distillent, au fil de la promenade élaborée en collaboration avec le Festival MURAL, anecdotes et détails méconnus à propos de leur réalisation et de leurs créateurs.

L’entreprise propose aussi d’autres visites guidées atypiques comme une virée gourmande au marché Jean-Talon ou une tournée en vélo de lieux emblématiques de Montréal… à l’écart des hordes de touristes.

Prix variable – Réservation en ligne

Préparer des bagels de Montréal avec The Bagel Class

Vous les adorez : ils sont dorés, moelleux, à peine sucrés et servis encore tièdes… Mais avez-vous déjà tenté de confectionner vos propres bagels de Montréal ? Mettez la main à la pâte (littéralement) dans un contexte convivial afin d’apprendre tous les secrets pour les recréer à la maison : quelle farine choisir, comment les pétrir et les garnir à la perfection. Un atelier gourmand de 2 heures pour les cuistots de 8 ans et plus qui vous permettra de repartir avec une fournée de petits pains troués bien frais.

85 $ par adulte

5612 rue Cartier, Montréal

Se la couler douce sur le fleuve avec Le petit navire

Voyez l’île d’un nouvel angle en montant à bord de cette embarcation à propulsion 100 % électrique, donc sans pollution ni nuisance sonore. C’est l’occasion de prendre un bain d’air frais, en sirotant un verre de vin servi par l’équipage, tout en apprenant toutes sortes d’informations inusitées sur le port de Montréal. Mieux : observez les feux d'artifice Loto-Québec les 26 juin et 3, 6, 10, 17, 24, 27 et 31 juillet 2025 à même le fleuve.

30 $ pour la balade sur le fleuve (45 minutes)

46 $ pour la balade du Canal Lachine (1h45)

65 $ pour la balade des feux (1h45)

Réservation en ligne ou au kiosque du Quai Jacques-Cartier (tarifs réduits pour les enfants)

Tomber de haut avec Montréal Bungee

Le plus haut saut à l’élastique en milieu urbain au Canada vient d’être inauguré au Vieux-Port de Montréal. À 64 mètres du sol (210 pieds), le regard plongé sur le fleuve et/ou les toits du centre-ville, vous pouvez vous lancer dans le vide pour vivre des sensations fortes.

Toutes les personnes sont le poids se situe entre 100 et 250 livres peuvent s’élancer, peu importe leur âge. « Il y a un homme de 77 ans qui a sauté en début de saison », nous a révélé le propriétaire de Montréal Bungee, Samuel Cadotte, aussi derrière Tyrolienne MTL Zipline. Un consentement signé par un adulte est requis pour les mineurs.

Vous vous sentez moins téméraire? Faites comme les dizaines de passants qui s’arrêtent aux abords de la tour des Convoyeurs pour observer les courageux en plein vol qui échappent souvent de puissantes réactions spontanées.

179 $ par personne

Ouvert 7 jours sur 7 de mars à décembre

Réservation en ligne ou en personne au Quai King-Edward

Se dégourdir au Festival international de street dance JOAT festival

Chaque fin d’été depuis 2016, un souffle d’énergie brute balaie Montréal. Le Festival JOAT — acronyme de Jack of all trades, clin d’œil aux artistes touche-à-tout de la scène urbaine — réunit des virtuoses de la danse de rue venus des quatre coins du globe. Breaking, popping, locking, waacking : ici, les corps s’expriment au rythme de la musique. Adeptes et néophytes sont invités à se joindre à la danse et à célébrer toutes les facettes de la culture hip-hop.

Toutes les activités sont gratuites sauf les compétitions de danse de rue appelées battles.

Du 26 août au 1er septembre à l’Esplanade de la Place des Arts

S’imprégner d’une dose de mystère avec Montréal hanté

Si vous croyez tout connaître de la métropole, attendez d’explorer ses recoins les plus obscurs. Entre les murs d’un asile abandonné, les secrets d’un tunnel maudit et les échos funèbres d’un vieux cimetière, chaque visite de « Montréal hanté » est une plongée parfois troublante, souvent captivante, dans l’histoire de la ville.

Les esprits les plus festifs oseront peut-être la tournée des bars hantés, où ils trinqueront dans des estaminets où le passé et le paranormal se rencontrent. D’autres pourraient préférer les contes sur mesure, une activité de groupe qui garantit la juste dose de frissons.

Prix variable – Réservation en ligne

Prendre une série d’égoportraits au musée Imaginarium

Niché dans un ancien bâtiment industriel du quartier Griffintown, ce lieu énigmatique brouille les frontières entre art et pure fantaisie. Les occasions sont nombreuses de réaliser des égoportraits originaux dans 16 univers créatifs allant de la forêt tropicale à la piscine de poutine en passant par une réplique de la cuisine de La p’tite vie. Le tout a été imaginé par une conceptrice de décors de cinéma québécoise qui travaille notamment sur de grosses productions américaines.

35 $ pour les adultes (25 $ pour les 3 à 17 ans et les 65 ans et plus)

Ouvert du lundi au dimanche, de 10h à 20h la fin de semaine ou 11h à 20h en semaine

290 Rue de la Montagne

... ou à la FAB expo

Une exposition similaire vient d’être inaugurée au Niveau 2 du Centre Eaton, au centre-ville de Montréal, dans l’ancien musée Grévin. Vous y attend une vingtaine d’univers immersifs parsemés de licornes, d’extraterrestres gonflables et d’un joyeux capharnaüm aux lueurs multicolores.

S’initier à la voile avec Ohana

Prenez le large sans quitter Montréal avec Ohana qui offre un cours d’initiation à la voile pendant lequel vous apprendrez à lire les vents, à tenir la barre d’un voilier de 35 pieds ou plus, à manœuvrer l’embarcation et, surtout, à profiter du grand air. Aucun permis de navigation n’est nécessaire.



L’entreprise offre aussi la possibilité de louer un bateau ou de perfectionner vos habiletés en matière de navigation.

119 $ par adulte pour l’introduction de 3h à Montréal (98 $ pour les enfants de 4 à 15 ans)

Réservation en ligne

Vivre des sensations fortes avec Saute-Moutons

Prenez d’assaut les rapides de Lachine – et possiblement une douche décoiffante – à bord des bateaux jet de Saute-Moutons, en opération depuis 1983. Ne vous attendez pas à une croisière tranquille : lors de cette excursion, les éclats de rire rivalisent avec les gerbes d’eau tandis que l’adrénaline grimpe d’un cran à chaque vague. N’oubliez pas d’apporter votre maillot de bain !

75 $ par adulte (60 $ pour les enfants de 6 à 12 ans) – Réservation en ligne

Quai de l’horloge