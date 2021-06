4 brumes rafraîchissantes pour le visage

Eau secours

Un nuage de cette brume donne un répit de chaleur au visage… mais plus encore : les gouttelettes pulvérisées contiennent un complexe de vitamine B3 (qui hydrate et défatigue la peau), de la provitamine E (qui lutte contre les radicaux libres, la pollution et la lumière bleue) et, enfin, de l’acide hyaluronique (qui retient l’eau et garde la peau pulpeuse). Tout désigné pour désaltérer les épidermes sensibles et assoiffés.

Floral

Pour la chanteuse Alicia Keys, prendre soin de sa peau est une démarche de bienveillance envers son corps et son âme. La brume revitalisante de sa gamme Keys Soulcare régénère la beauté des épidermes déshydratés, grâce à l’hamamélis et à la rose de Jéricho. Cette dernière peut rester en dormance, toute sèche, plusieurs années, et reverdir en quelques heures avec un peu d’eau.

Multifonction

Cette brume signée Morphe, l’une des marques les plus influentes sur les réseaux sociaux, cumule trois bienfaits. Elle désaltère la peau, la tonifie et fixe le maquillage. On lui ajoute une vertu : elle a le pouvoir d’évoquer divinement l’été, grâce à l’eau de concombre et de fleur d’oranger qu’elle contient.

Fraîcheur alpine

La pandémie nous cloître entre quatre murs. Et notre peau écope avec la pollution intérieure telle que la poussière et la fumée de cuisson. D’où l’importance de se protéger avec ce gel-en-eau enrichi de cellules souches d’edelweiss, une plante de montagne qui a des propriétés hydratantes et antioxydantes. Un coup de flacon-pompe, et la peau rayonne sous un voile parfumé.