4 Fonds de teint pour une mine fraîche

Besoin de transparence

La marque CoverGirl a six décennies d’expertise en fond de teint. Son dernier opus: une version végétalienne, Clean Fresh, infusée de lait de coco et d’extrait d’aloès aux vertus hydratantes. Quand on cherche davantage un voile santé qu’une haute couvrance. 14 nuances.

Double emploi

Ce fond de teint tient autant du soin que du maquillage. Non seulement il unifie et illumine (ce qu’on attend de lui au départ), mais il lisse, hydrate et raffermit la peau. Il gomme la fatigue et sait se faire oublier une fois étalé. 24 nuances.

La magie opère

Il faut le voir pour le croire! Ce lait maquillant plus blanc que blanc révèle sa coloration lors de son application sur la peau. On frotte délicatement et… tadam! Les pigments microencapsulés sont libérés, estompant imperfections et marques de fatigue. Son toucher imperceptible est incroyable. 5 nuances.

Belle lumière

Pour celles qui préfèrent une couvrance moyenne, cette version liquide crémeuse dissimule les imperfections avec naturel et confère au visage un fini velouté et une douce luminosité. 45 nuances.