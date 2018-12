Cheveux: de sublimes coiffures simples comme… bonsoir

Le chignon improvisé ou look post-sieste



Un chignon sensuel, un brin indiscipliné, comme l’arbore souvent Meghan Markle.

La frange plaquée



On trace une raie latérale et on rabat les mèches sur le front, en diagonale, en prenant soin de les mettre en forme avec une cire coiffante.

La queue de cheval pas banale



On lisse bien les cheveux et on entortille la couette pour ensuite la replier et la fixer à la nuque avec un élastique.

Les barrettes strassées



Facile et efficace: de simples rangs de strass sur des épingles à cheveux font office de bijoux.

1 de 5 Précédent Suivant

Le chignon improvisé Brume volumisante Puff.Me de Design.Me, 19,50 $ les 9 g Miraculeux pour bluffer et gonfler les chignons.

À lire aussi: Les plus beaux looks pour les fêtes