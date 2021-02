Palmarès beauté 2021 : les meilleurs produits pour les cheveux

Produits coiffants ($)

CRÈME COIFFANTE SÉCHAGE AIR LIBRE, SEPHORA HAIR, 16 $ LES 150 ML

« Cette crème coiffante légère pénètre bien dans les cheveux mouillés et ne laisse pas les mains collantes. Elle rend mes cheveux doux et malléables, et m’évite d’utiliser le séchoir et le fer. »

Monica Polkowski, 38 ans, Calgary

Produits coiffants ($$$)

BAUME DE SÉCHAGE À L’AIR LIBRE EASY DOES IT MY HAIR MY CANVAS, ALTERNA, 32 $ LES 101 ML

« La texture de ce baume végane, à mi-chemin entre une pâte et un gel, est vraiment intéressante. Je l’applique le soir avant d’aller au lit, et le lendemain matin, ma chevelure est soyeuse et pleine de volume. Mes cheveux sont faciles à placer, même quelques jours après l’utilisation. Je peux également dire bye-bye aux frisottis. L’odeur de nénuphar est incroyable – juste pour ça, ce produit va devenir un essentiel de ma routine capillaire ! »

Marie-Hélène Faucher, 37 ans, McMasterville

Shampooings secs ($)

SHAMPOOING SEC NEVER TELL, PANTENE PRO-V, 9 $ LES 120 G

« J’ai été agréablement surprise de l’efficacité de ce shampooing sec. Il se vaporise facilement et ne disperse pas de résidus blancs comme le font d’autres marques. J’adore son effet volumisant et démêlant. Il laisse mes cheveux éclatants et soyeux. Parfait après mes entraînements, pour redonner du pep à mes cheveux… juste à temps pour une réunion virtuelle ! »

Cynthia Laventure, 34 ans, Sainte-Julie

Shampooings secs ($$$)

SHAMPOOING SEC PARFUMÉ FRESH AFFAIR, KÉRASTASE, 45 $ LES 150 G

« Quelques pschitts de ce shampooing sec suffisent pour soulever les racines et rafraîchir ma chevelure. Le jet couvre assez large, alors on n’a qu’à brosser un peu pour finir de répartir le produit. Il ne laisse pas de résidus apparents. J’adore sa senteur, qui me donne l’impression d’être dans un grand salon. »

Pam Edwards, 43 ans, Vancouver

Traitements capillaires ($)

RECONSTRUCTEUR SUPERALIMENTS VERTS MORINGA ET AVOCAT, SHEA MOISTURE, 15,49 $ LES 227 G

« Ce traitement donne des résultats instantanés. Après chaque usage, mes cheveux sont soyeux et mes pointes paraissent revitalisées. Sa texture légère et son parfum frais me donnent envie de répéter l’expérience. »

Maureen Par, 44 ans, Vancouver

Traitements capillaires ($$$)

MASQUE REVITALISATION PROFONDE AUX CHAMPIGNONS D’HIVER, AG HAIR CARE, 26 $ LES 148 ML

« Pour une maman toujours à la course, le principe d’un masque à faire dans la douche sauve un temps fou. L’application est agréable grâce à la texture crémeuse et l’odeur à la fois citronnée et poivrée. Au rinçage, les cheveux sont ultralisses et doux. Le résultat est impressionnant : ce masque a dompté ma crinière de cheveux colorés et abîmés. »

Andrée-Anne Jutras, 36 ans, Trois-Rivières

Shampooings et revitalisants ($)

SHAMPOOING ET REVITALISANT BRILLANCE+ À L’AWAPUHI, MAUI MOISTURE, 11,49 $ LES 385 ML CHACUN

« J’ai eu un coup de cœur, ne serait-ce que pour la délicieuse fragrance [gingembre hawaïen, fleur de tiaré et huile de coco] qui me rappelle des vacances au soleil. Le shampooing et le revitalisant ont réussi à hydrater et à démêler mes cheveux colorés. Un autre bon point : le prix raisonnable. »

Andréanne Turcotte-Bertrand, 34 ans, Trois-Rivières

Shampooings et revitalisants ($$$)

SHAMPOOING BRILLANCE ET REVITALISANT EN CRÈME AU MARULA COCOMINO, DRUNK ELEPHANT & CHRIS McMILLAN, 33 $ LES 240 ML CHACUN

« J’ai les cheveux fins et secs, et ces produits les rendent doux et brillants sans les assécher ni les alourdir. L’agréable odeur d’amande embaume ma salle de bains. Je me croirais au spa ! »

Rachelle Sunga, 44 ans Richmond Hill