Comment protéger vos cheveux du soleil

« Les rayons UV décomposent la kératine de la cuticule au fil du temps, ce qui rend les cheveux cassants, secs et plus pâles », observe Nicole Pidherny, propriétaire des salons Pomme, à Kelowna, en Colombie-Britannique, et à Toronto. Les rayons UV peuvent brûler le cuir chevelu ou encore perturber son délicat microbiome, ce qui peut entraîner une irritation, une sécheresse et même la chute des cheveux dans les cas extrêmes.

Protégez

Il existe des produits capillaires contenant des filtres UV, mais vous pouvez aussi appliquer un écran solaire en vaporisateur sur votre cuir chevelu. Concentrez-vous sur les zones où le cuir chevelu est exposé. Nicole Pidherny conseille également l’utilisation d’un sérum léger pour le visage contenant un

filtre solaire : «Appliquez-le à la racine des cheveux et sur le cuir chevelu, car il est hydratant et non gras. »

Hydratez

L’hydratation est essentielle. « Gardez dans votre sac un revitalisant sans rinçage de format voyage et réappliquez-en durant la journée, surtout si vous vous baignez dans de l’eau salée ou chlorée », propose

Nicole Pidherny. Vous pouvez l’utiliser sur des cheveux secs ou mouillés.

Couvrez

Porter un chapeau à larges bords ou un foulard est une façon élégante d’éviter les dommages causés par les rayons UV. Recherchez des tissus avec FPU (facteur de protection contre les ultraviolets).

Réparez

Si vos cheveux deviennent cassants, évitez les outils chauds qui risquent de les abîmer davantage. « Remplacez votre revitalisant par un masque reconstituant : ce produit est plus concentré, ce qui accélère l’hydratation. »

