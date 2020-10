Aux changements de saison, il n’est pas rare que l’épiderme crie au secours. C’est encore pire si on a une peau sensible. Conseils pour remédier aux petits bobos cutanés que ramène l’automne.

La peau sensible, beaucoup s’en plaignent… Entre 40 % et 70 % de la population nord–américaine en souffrirait. Selon les spécialistes, une peau sensible est une peau ultra-réactive. « On pense surtout aux personnes au teint clair et à la peau fine et transparente, donc plus fragile et moins pourvue en moyens de défense », explique la dermatologue Marie-Christine Roy. « Elles rougissent facilement, que ce soit causé par l’exposition au soleil, une irritation ou l’activité de leurs -vaisseaux sanguins », note Jacques Charbonneau, dermatologue à l’Institut du laser cutané de l’Outaouais.

La moindre variation affecte les épidermes sensibles : le froid, la chaleur, le soleil, le stress, le manque de sommeil, l’effort physique, les nettoyages du visage trop énergiques… Aussitôt, c’est le branle-bas de combat : sécheresse, tiraillements, démangeaisons, rougeurs. À cet égard, l’automne est une période critique. « C’est le moment de l’année où les plus gros problèmes de peau se pointent », soutient Jennifer Brodeur, esthéticienne et propriétaire de la clinique Bella, à Montréal.

« Quand on abuse du soleil en été, la couche cornée s’épaissit. C’est un mécanisme de défense de l’épiderme pour se protéger des rayons UV », poursuit-elle. Cet épaississement du grain de peau empêche le sébum de s’éliminer normalement. L’automne venu, on s’expose moins au soleil, l’excès de sébum est libéré et il y a un effet rebond.

En outre, l’humidité ambiante est plus élevée de juin à août. « La peau en bénéficie. Mais à la minute où on fait fonctionner le chauffage dans nos maisons et que l’humidex chute dehors, la peau devient irritable », signale le Dr Charbonneau. Voici les principaux problèmes affectant les peaux sensibles et les façons d’y remédier.

Comment avoir une belle peau cet automne? 1 / 3 Photo: iStock Les rougeurs C’est quoi ? Il en existe différents types (couperose, rosacée, eczéma, acné, psoriasis), causés ou aggravés par divers facteurs (hérédité, allergie alimentaire, utilisation du mauvais produit…). Les signes ? Grosso modo, la rosacée se caractérise par un rougissement localisé surtout aux joues, au nez, au front et au menton, s’accompagnant parfois de petits boutons ; la couperose, par des capillaires sanguins dilatés ; l’eczéma, par la formation de croûtes et de squames et l’acné, par des boutons et des comédons qui obstruent les pores et les follicules pileux. Les solutions ? Le recours à un nettoyant crème que l’on rince à l’eau tiède, mais pas plus d’une fois par jour. Ensuite, bien qu’on soit parfois portée à ne rien appliquer sur sa peau, de peur d’exacerber le problème, se rappeler que l’hydratation est capitale. Surtout en cas d’eczéma, « où la peau perd de son eau et a besoin de plus d’émollients », précise la Dre Roy. Autre produit utile : une eau thermale en vapo. « Cela rafraîchit et apaise », affirme Jennifer Brodeur. Il faut connaître les bons ingrédients, ainsi que ceux à éviter, selon nos trois experts. « On choisit des cosmétiques dépourvus de parfums, de colorants et d’agents de conservation, dit le Dr Charbonneau. Les parabènes et les thiazolinones (que l’on trouve partout, même dans les produits de lessive) figurent souvent parmi les agents irritants, de même que les ingrédients anti-âge comme le rétinol et la vitamine A. »

