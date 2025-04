Comment faire une pédicure de pro à la maison?

Les ongles d’orteils méritent une mise en beauté après leur longue hibernation dans des chaussures fermées et des chaussettes. Pas possible de vous rendre au salon pour une pédicure? Pas de souci, l’opération «Pieds impec à la maison» est beaucoup plus facile que vous le pensez. Nous avons demandé à Julia Bautista, cofondatrice du Naked Beauty Bar à Toronto, de partager ses conseils pour réaliser une pédicure comme une experte.

Quels outils sont nécessaires pour une pédicure à la maison ?

Tout d'abord, préparez votre poste de travail à la maison, recommande Julia Bautista. Voici les outils indispensables qu'elle suggère d'avoir sous la main :

Serviette

Bassine (ou baignoire)

Sel d'Epsom (1 cuillère à table pour la bassine ou 1 tasse pour la baignoire)

2 ou 3 gouttes de l'huile essentielle de votre choix

Lime à pieds ou pierre ponce

Gommage pour les pieds

Crème hydratante pour les pieds

Huile pour cuticules

Ensemble pour les ongles, comprenant un coupe-ongles, une pince à cuticules, un repoussoir à cuticules et une lime à ongles

Séparateur d'orteils (ou papiers-mouchoirs)

Dissolvant à vernis (acétone)

Disques de coton (tampons démaquillants)

Vernis: la couche de base, la couche de finition et la couleur de votre choix

Quel est le meilleur dissolvant pour une pédicure?

Julie Bautista préconise l’usage de l’acétone (plus que le dissolvant à vernis) pour démaquiller les ongles. « L’acétone vient à bout des couleurs les plus tenaces, en évitant les frottements. Un seul passage et la laque disparaît », affirme l’experte. Même pour les vernis pailletés (glitter)? « Pour ceux-là, imbibez d’acétone un tampon d’ouate qu’on dépose sur l’ongle, et on l’enveloppe de papier d’aluminium comme une papillote pendant une minute ou deux. La solution déloge la laque, ce qui facilite son retrait », poursuit-elle.

À noter que cette étape de démaquillage devrait être faite même s’il n’y a pas de vernis, afin de commencer le travail sur des ongles nets. Vous pouvez vous procurer une solution 100 % acétone à la pharmacie.

1. Préparez vos pieds

«Remplissez votre bassine ou votre baignoire d'eau tiède et ajoutez-y le sel d'Epsom et les gouttes d’huile essentielle», indique Julia Bautista. Le sel d'Epsom neutralise les odeurs (un indispensable pour des pieds qui transpirent beaucoup). À titre indicatif, elle recommande d'en utiliser une cuillère à soupe dans une bassine ou une tasse dans une baignoire.

Côté huiles essentielles, l’experte recommande l'huile de théier pour ses propriétés antiseptiques, d’eucalyptus pour calmer les douleurs et de camomille comme anti-inflammatoire. Trempez vos pieds pendant trois à cinq minutes pour laisser vos callosités s'assouplir.

2. Poncez et exfoliez

À l’aide d’une pierre ponce ou d’une lime pour pieds en bois, éradiquez les peaux mortes et les callosités. « Il faut insister sur les talons, la plante et le côté des pieds, et toute zone où la peau est épaisse », explique Julia Bautista.

Il est essentiel de bien nettoyer les outils après chaque usage, même si vous êtes l’unique utilisatrice.

Replongez les pieds dans l’eau pour rincer les résidus du gommage, puis enduisez-les d’un exfoliant (ou gommage), sans omettre l’espace entre les orteils.

Terminez le dorlotage avec une crème hydratante pour les pieds (ou du beurre corporel). Vous pouvez aussi vous tourner vers un masque pour les pieds. Ces petites chaussettes enduites d’ingrédients comme le beurre de karité, de cacao, d’huile de coco ou d’olive font des merveilles pour venir à bout des callosités sur les talons.

3. Coupez et limez vos ongles de pied

Utilisez un coupe-ongles (les ongles d’orteils étant plus épais et solides que ceux des mains). Quelle que soit la forme que vous préférez, il faut adoucir les « coins » à la lime afin d’éviter les ongles incarnés, et surtout, respecter une règle d’or en manu/pédicure: toujours limer dans le même sens pour ne pas endommager la kératine. Enlevez les stries et les aspérités à l’aide d’un polissoir, puis badigeonnez le corps et le pourtour des ongles d’huile à cuticules. Après une minute, dégagez les petites peaux indésirables à l’aide du repoussoir.

4. Préparez vos ongles de pied pour le vernis à ongles

Ça y est, les ongles sont propres et bien lisses. Passez un disque de coton imbibé d’acétone ou de dissolvant pour éliminer toute trace de gras laissée par la crème et l'huile, selon les conseils de notre experte. Sinon, le vernis n’adhérera pas. Installez ensuite les séparateurs à orteils (des papiers-mouchoirs enroulés font l’affaire).

5. N'oubliez pas la couche de base

Étape cruciale: la pose d’une couche de base, «essentielle pour protéger la kératine et prolonger la pédicure», insiste Julia Bautista.

6. Appliquez le vernis à ongles

Mieux vaut appliquer quelques fines couches de laque plutôt que de déposer une grande quantité. C’est la clé pour assurer une surface lisse sans rainures et pour réduire le temps de séchage. Selon le degré de couvrance du vernis, deux ou trois couches suffisent.

La couleur déborde de l’ongle ? Julia Bautista partage un truc: nettoyer les bavures à l’aide d’un pinceau fin trempé dans l’acétone. Beaucoup plus précis qu’un papier-mouchoir chiffonné en boule !

Terminez avec un vernis de finition qui dépose une pellicule protectrice et procure une brillance hors pair. Une fois les ongles secs, réappliquez de l’huile à cuticules.

7. Soignez vos cuticules

Pour que la pédicure tienne la route, vous devez continuer de soigner l’apparence des cuticules en réappliquant de l’huile. « Mais pas seulement pour une question de look. Il en va aussi de la santé des ongles », conclut Julia Bautista. Au bout de quelques jours, remettez du vernis de finition pour restaurer le lustre de la pédicure.

Les produits essentiels pour une pédicure à domicile

HoMedics – Bassin de pieds pliable, 50 $

Un bassin de pied pliable ou rétractable, qui se replie à plat comme celui-ci, permet de le ranger facilement sous l'évier de la salle de bains.

Dr. Teal's – Sel d'Epsom pur sans parfum, 11 $

Un trempage dans du sel d'Epsom est une excellente façon de se rafraîchir les pieds. Nous adorons cette version sans parfum qui respecte les peaux sensibles. De plus, vous pouvez y ajouter vos propres huiles essentielles.

Biomedic – Lime à pieds double face en bois, 9 $

Avec un côté plus rugueux et un côté plus lisse, une lime en bois simple comme celle-ci a tout ce qu'il faut pour s'attaquer aux callosités de vos talons.

Yves Rocher – Gel exfoliant pour les pieds, 13 $

Ce gel exfoliant à la menthe poivrée peut être utilisé deux à trois fois par semaine pour lisser les callosités et se débarrasser de la peau rugueuse.

Dr. Scholl's – Crème pour les pieds ultra-hydratante, 12 $

Cette crème contient de l'urée et du sel d'Epsom pour lisser et nourrir la peau sèche, ainsi que des huiles essentielles de menthe poivrée et de lavande pour revigorer les pieds fatigués.

Essie – Huile pour cuticules à l'abricot (applicateur à bille) On-A-Roll, 16 $

Quelques gouttes de cette huile ramollissent les cuticules pour que vos ongles soient prêts à recevoir une couche de vernis.

Tweezerman – Ensemble de pédicure de 4 pièces, 18 $

Cet ensemble contient des outils essentiels pour vos pédicures: une pierre double face pour lisser la peau de vos pieds, un coupe-ongle, une lime à ongles pour façonner et lisser, et une autre pour polir.

La Personnelle – Séparateurs d'orteils, 4 $

Les serviettes en papier pliées font très bien l'affaire, mais si vous aimez vous faire souvent des pédicures, il vaut la peine de vous procurer un jeu de séparateurs d'orteil, comme ce modèle-ci.

OPI – Vernis à ongles dans la teinte Polly Want A Lacquer, 13 $

Vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour cette teinte lavande lumineuse, rafraîchissante, et surtout tellement printanière.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en avril 2025.