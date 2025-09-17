Les meilleurs déodorants naturels qui tiennent toute la journée

Au printemps dernier, le déodorant parfumé que j’utilisais – et que j’adorais – depuis des années s’est soudainement mis à irriter ma peau. Du jour au lendemain, sans préavis, mes aisselles étaient couvertes de plaques rouges qui démangeaient. À force de me gratter et de tenter d’apaiser tant bien que mal l’inflammation avec des crèmes pour traiter la dermatite atopique, mon épiderme a fini par se fissurer. J’ai dû me résoudre à changer de déo.

J’ai alors décidé d’opter pour une formule naturelle, capable de soigner, d’hydrater et de protéger les aisselles d’un seul coup de bâton.

Pour ménager mes aisselles, j’ai décidé d’essayer les formules naturelles, généralement moins irritantes. Mais attention : tous les déodorants naturels ne se valent pas! De longs mois d’essais et erreurs (et d’odeurs pas toujours très fraîches!) me l’ont bien prouvé. Au fil de mes tests, j’ai toutefois découvert quelques produits exceptionnels, qui adoucissent et nourrissent la peau tout en neutralisant les odeurs liées à la transpiration. Les voici.

SOOTHE DAILY - Déodorant naturel, Hiver, 24$

Formulé à partir d’ingrédients végétaux et minéraux 100% naturels, ce déodorant sans aluminium, sans parabènes et sans phtalates s’avère redoutablement efficace. Parole d’adepte de sport quotidien: il absorbe vraiment la transpiration et dégage un parfum tenace de menthe et d’eucalyptus. Fraîcheur assurée, même après une séance d’activité intense. Définitivement mon coup de cœur!

ATTITUDE – Déodorant, Musc Herbal, 13$ (en solde à 10$)

En plus d’offrir une agréable sensation d’apaisement sur la peau, ce déodorant végane formulé à partir d’argile blanche, d’hydroxyde de magnésium, d’huile de ricin et d’huile de jojoba absorbe l’humidité et élimine les mauvaises odeurs, tout en laissant un délicat parfum hespéridé. En prime: son emballage en carton issu de forêts éco-gérées est entièrement biodégradable.

SALT & STONE – Déodorant, Santal & Vetiver, 27$

Dès la première utilisation, je suis devenue accro à son parfum terreux de bois de santal et de vétiver. Très puissant, ce déo en baume végane, sans parabènes ni aluminium, aide avec certains problèmes cutanés, dont la sécheresse et la texture irrégulière. Merci à sa formule à base d’acide hyaluronique, de probiotiques et de spiruline.

ATHENA CLUB – All Over Deo, Super Rose, 14$

Je n’avais encore jamais entendu parler de cette marque fondée par des Canadiens et spécialisée dans les soins corporels avant de croiser son déodorant All Over Deo chez Walmart. Sa formule riche en probiotiques et en extraits de thé vert aide à préserver l’équilibre du microbiome cutané tout en neutralisant les odeurs partout. Aisselles, poitrine, pieds et même zones intimes: rien n’y échappe. En prime, sa texture glisse facilement sur la peau et procure une sensation de confort au sec. Il répand aussi autour de vous de puissants effluves tropicaux.

NATIVE – Déodorant, Vanille et bois de santal (16 $)

Vendue en pharmacies, la marque Native s’est taillé une belle réputation avec ses déodorants sans aluminium ni parabènes, reconnus pour leur efficacité. En plus d’offrir une protection longue durée efficace contre les odeurs, cette formule hydrate la peau et fleure bon la vanille et le bois de santal qui enveloppent des heures durant.