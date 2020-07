Des soins capillaires conçus pour les cheveux gris

De plus en plus de femmes deviennent adeptes du «grombre», combinaison de grey et ombre.

Cette tendance de couleur capillaire s’inscrit dans la quête d’authenticité de celles qui décident de passer aux cheveux gris avec fierté. Mais on a beau dire adios à la corvée des teintures, il faut savoir que les tifs gris, argentés ou blancs requièrent des soins particuliers : ils ont tendance à jaunir, à devenir plus secs et indisciplinés.

La gamme Silverati, de la marque Oribe, accueille deux nouveautés pour traiter ces chevelures exigeantes. Le masque hydrate intensément et redonne de l’élasticité à la fibre capillaire, tout en éliminant les tons jaunâtres et cuivrés. La pommade ajoute de la brillance et de la tenue, et contient des pigments bleus et argentés afin d’éclaircir la couleur.