Huiles de visage : l'éclat sans effet gras

Grenade gourmande

Quand un super ingrédient comme la grenade se joint à huit huiles végétales bienveillantes pour la peau (le sésame, le jojoba et l’argan, notamment), on ne peut que se réjouir à l’avance des résultats ! L’extrait des grains du fruit exotique est ultraconcentré en antioxydants (bonjour, le renouvellement cellulaire), en plus d’être antibactérien et anti-inflammatoire, ce qui en fait un allié des cas acnéiques. La texture de l’élixir est fine, le fini, soyeux, et le délicieux parfum a un effet apaisant sur l’esprit.

À l’orientale

On sait à quel point les Asiatiques cultivent la perfection cutanée. Il était tout naturel qu’une huile pour le visage se retrouve dans une gamme d’Isa Knox, la première marque coréenne à inclure des soins anti-âge. Pas de petite pipette ici, mais un flaconpompe pour délivrer l’or liquide chargé d’actifs : du rétinol végétal qui cible les rides et ridules, du cédrol (extrait de genévrier chinois) pour booster un teint en berne et réguler la production de sébum, et de la vitamine E pour relancer l’élasticité.

Éclat de star

Une généreuse variété de fruits et d’herbes bios entre dans la composition de cette huile à forte teneur en acides gras et en vitamines –tout pour dorloter les épidermes secs et ternes. Entre autres ingrédients performants : l’avocat nourrissant et le noyau d’abricot antioxydant, qui travaillent à restaurer le film hydrolipidique, l’élasticité et l’éclat des peaux matures. Avec une pincée de clou de girofle pour l’effet revigorant. La créatrice derrière la gamme responsable Honest Beauty ? L’actrice Jessica Alba, qui prêche par l’exemple avec sa peau radieuse.

Teint de rose

D’entrée de jeu, ce soin est un plaisir pour les yeux : de vrais pétales de rose sauvage macèrent dans le flacon, comme dans les pharmacopées traditionnelles. L’huile à texture non grasse fait la part belle à la reine des fleurs et à ses oméga-3, 6 et 9 qui gardent la peau souple, hydratée et satinée. Le visage gagne aussi en éclat grâce à la vitamine C qui, au passage, estompe les taches pigmentaires et les cicatrices d’acné. Nez sensibles : il faut vraiment apprécier la fragrance de rose.