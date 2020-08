Beauté: 6 outils indispensables pour le maquillage et la coiffure

« Je me sens en confiance avec les pinces à sourcils de la réputée maison française Vitry. Cette fabrique de coutellerie et d’instruments chirurgicaux vieille de trois siècles s’est convertie au fil du temps aux accessoires de manucure et de pédicure. »

– Johanne Lauzon, rédactrice en chef, Châtelaine

Pinces à épiler Into The Wild, Vitry, 16,99 $

« Cette brosse est essentielle pour réussir des queues de cheval bien lisses, qu’elles soient hautes ou basses. Ses soies sont abondantes et bien serrées. »

– Anna Giannini, artiste coiffeuse professionnelle et formatrice

Brosse à poils de sanglier Lisser & briller, Stylize, 25,99 $

« C’est une merveille à utiliser. Elle est très douce et permet une application légère sur la peau, sans créer d’épaisseur. »

– Kelseyanna Fitzpatrick, artiste maquilleuse

Éponge teint miracle, Real Techniques, 10,50 $

« J’ai dû passer des années à laisser repousser mes sourcils que j’avais trop épilés. Ce duo m’aide à avoir des sourcils soignés, jamais broussailleux. »

– Alexandra Ward, rédactrice

Mise en forme des sourcils Brow Shaping Duo, EcoTools, 8 $

« Je ne peux me passer d’un recourbe-cils. Cet outil pratique fait le travail en quelques secondes. Il convient aux yeux de toutes les formes et recourbe les cils de façon douce et naturelle. Il est vendu avec trois coussinets de rechange. »

– Emily MacCulloch, rédactrice mode, Chatelaine

Recourbe-cils classique, Tweezerman, 17,97 $

« Je les recommande à tout le monde. Ils ne sont pas chers, sont faciles d’entretien et font vraiment du beau travail. »

– Sheri Stroh, artiste maquilleuse et coiffeuse

Ensemble de pinceaux Everyday Essentials, Real Techniques, 14,85 $

Cet article est une mise à jour d’un texte publié le 27 août 2019.