Spécialement conçu pour résister à l’eau et à l’humidité, le maquillage hydrofuge est un allié de taille pendant les chaudes journées d’été… et les occasions riches en émotions (bonjour, mariages émouvants !). Il offre aussi une tenue prolongée, ce qui signifie que votre mise en beauté restera impeccable des heures durant, sans nécessiter de retouches. Que vous planifiez une virée à la plage, une randonnée en forêt ou un festival sous un soleil de plomb, faites confiance à ces six produits que j’ai mis à l’épreuve.

L’expérience : Pour ce banc d’essai, j’ai choisi une journée particulièrement chaude de mes vacances à Sept-Îles. Au programme : baignade à la plage, longue marche en plein soleil, pique-nique au parc, souper dans le jardin et festival de musique en soirée. En bref, les conditions idéales pour tester l’efficacité de ces six produits complémentaires. Voici des photos avant-après :

Milk Makeup – Fluide teinté en gel hydratant 12 heures Hydro Grip, 54 $

C’est quoi ? Enrichi d’acide hyaluronique hydratant, ce gel teinté léger promet de tenir en place jusqu’à 12 heures, avec un fini lumineux et naturel.

Ce que j’en ai pensé ? Léger sur la peau, il est très agréable à porter. Sa couvrance moyenne se module facilement en superposant de fines couches. Résultat : un teint lumineux, unifié et visiblement hydraté – même sur ma peau sèche et sensible. Malgré la sueur, mon maquillage était encore impeccable en soirée. J’ai choisi la teinte 6 (moyen clair, neutre à froid).

Rare Beauty – Fard à joues liquide Soft Pinch (Believe) 35 $

C’est quoi ? Un fard à joues résistant à l’eau, offert en finis mats ou lumineux, qui tient jusqu’à 12 heures et se module aisément.

Ce que j’en ai pensé ? Je l’aime tellement que je l’ai acheté en cinq couleurs ! Il est ultra-pigmenté – une mini goutte suffit pour les deux joues – et dure des heures et des heures. J’en ai appliqué un soupçon sur mes pommettes et le bout de mon nez pour un effet « vacances au soleil », qui était toujours bien présent en fin de journée.

Chanel – Stylo sourcils waterproof (Brun profond) 54 $

C’est quoi ? Un crayon biseauté hydrofuge avec embout goupillon intégré, pour dessiner, remplir et discipliner les sourcils en deux temps, trois mouvements.

Ce que j’en ai pensé ? Dès la première application, la couleur adhère bien aux poils et à la peau. J’ai transpiré abondamment du front ce jour-là, et pourtant, ma ligne de sourcil est demeurée bien définie grâce à la formule à base de cire filmogènes. Mon seul bémol : la mine est un peu trop grosse pour obtenir un tracé très fin et précis.

Pupa Milano – Ombre à paupières hydrofuge Made To Last (4-Golden Brown), 27 $

C’est quoi ? Un fard en bâton longue tenue, riche en pigments et en agents filmogènes, qui colore les paupières uniformément sans filer, s’effriter ou transférer.

Ce que j’en ai pensé ? Habituellement, je dois utiliser une base pour éviter que mon fard ne migre dans le creux de mes paupières. Mais ce bâton brun doré légèrement scintillant m’a impressionnée : il a tenu toute la journée, malgré la chaleur, l’humidité, l’eau et la transpiration. Une belle découverte !

MAC – Mascara aquarésistant MACstack, 39 $

C’est quoi ? Un mascara que vous pouvez réappliquer à l’infini pour des cils longs et volumineux, avec une formule résistante à l’eau, aux bavures et aux transferts.

Ce que j’en ai pensé ? J’en ai testé des mascaras waterproof, et celui-ci sort vraiment du lot. Il reste en place toute la journée et la soirée sans s’effriter ni faire de paquets, tout en restant léger comme une plume. De plus, il allonge et définit les cils, sans laisser d’effet de lourdeur ni de traces sous les yeux. Adopté !

Maybelline New York – Teinture pour les lèvres SuperStay Teddy Tint (Pinky Promise), 16 $

C’est quoi ? Une encre à lèvres ultra-mate et pelucheuse, conçue pour tenir jusqu’à 12 heures sans transfert.

Ce que j’en ai pensé ? Parole de journaliste beauté qui a connu énormément de rouges à lèvres longue tenue en 17 ans de métier : celui-ci est redoutablement efficace. Il résiste réellement à l’eau, à l’humidité et aux baisers. Seule une vinaigrette de salade de pâtes bien grasse a eu raison de lui. Attention toutefois : sa texture mate est un peu collante et peut être asséchante.