Watier - Perfection Sérum Teinté révélateur d’éclat, 62 $ les 30 ml

Vous rêvez d’un teint qui annonce «je vais très bien» sans que vous ayez à prononcer un mot ? Ce nouvel hybride québécois entre le fond de teint et l’illuminateur floute les rougeurs et les pores dilatés tout en couvrant le visage d’un voile de lumière naturel. Les pigments colorés encapsulés fusionnent avec la peau (sans obstruer les pores), tandis que le gel hyperléger dans lequel ils baignent infuse l’épiderme d’extraits de ginseng tonifiant et de fleur de vigne hydratante et apaisante. Offert en 14 nuances. La mienne : porcelaine rosé.

Bohem – Soins du visage, à partir de 48 $

Nés d’un mariage entre la fine huile d’olive extra-vierge de l’entreprise lanaudoise La Belle Excuse et d’ingrédients actifs reconnus comme l’acide hyaluronique ou la vitamine C, ces tout nouveaux soins québécois rendent le minois plus doux, tout en révélant son éclat naturel. Coup de cœur pour le quatuor de produits repulpants et plus particulièrement l’essence hydratante que j’ai eu la chance de tester en primeur. Leur texture hyperlégère, leur parfum herbacé et unisexe ainsi que leur formule respectant les peaux sensibles m’ont charmé.

Jouviance – Gel-crème éclat multi-action Restructiv C-Peptide, 79 $ les 50 ml (en solde à 63 $)

Ce soin réunit vitamine C stabilisée (pour raviver l’éclat) et peptides biomimétiques anti-âge dans une formule d’une exquise légèreté. Il illumine le teint, lisse les ridules et tonifie la peau en profondeur, sans l’alourdir. Parfait pour mon minois qui semblait dire il y a quelques semaines : « J’ai besoin de vacances. »

Marcelle – Crème nettoyante hydratante, 20 $ les 500 ml

Peaux sensibles, cette nouvelle formule nettoyante de l’entreprise québécoise Marcelle est pour vous. Enrichie d’acide hyaluronique, superstar de l’hydratation, elle réussit à déloger les impuretés en douceur, sans déséquilibrer le microbiome de la peau. Le tout à un prix très raisonnable étant donné son généreux format.

Idoine – Sérum Nuit Apaisant, 48 $ les 30 ml

Sa formule naturelle comprenant des extraits d’orge et de bisabolol (des plantes aux propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes) et d’huile de caméline antioxydante du Québec respecte l’équilibre cutané, offrant une hydratation profonde, mais sans sensation de lourdeur. Au réveil, la peau semble plus douce et le teint unifié.

OMY Lab – Patchs pour les yeux défatigants express Instant Lift, 50 $ pour 30

Pour réveiller un regard qui aurait bénéficié de quelques heures de sommeil de plus, essayez ces nouvelles bandes de l’entreprise québécoise OMY. Les peptides améliorent la fermeté de la peau en stimulant la production de collagène; la vitamine B12 antioxydante renforce la barrière cutanée, tandis que l’extrait d’hamamélis décongestionne les poches. Résultat: des cernes moins apparents et un contour des yeux plus lumineux.

Bleu Lavande – Collection Lavandine, à partir de 18 $

Chouette cette nouveauté fabriquée au Québec pour soulager les peaux fragiles des tout-petits! À la source : des extraits de lavande et de calendula apaisants.

Ma filleule de six ans atteinte d’eczéma et sa petite sœur de moins d’un an ont toutes deux adopté la routine sans la moindre grimace ni la plus subtile rougeur. Dégageant une délicate fragrance florale lavande-pivoine, la mousse douce 3 en 1 pour cheveux et corps, le lait fondant, léger et hydratant, ainsi que la bruine calmante ont transformé l’heure du bain en un rituel réconfortant.

Une boutique en ligne dédiée à la beauté locale

J’adore quand les entreprises d’ici se serrent les coudes. À l’initiative d’OMY Laboratoires, la marque québécoise de soins de la peau spécialisés, une toute nouvelle plateforme en ligne bilingue nommée North Finder permet de découvrir et de mettre la main sur des pépites beauté de chez nous.

Vous pouvez pour l’instant y trouver le maquillage de Sans-Façon (Québec), de Wonderblush (Québec), et de Cheekbone Beauty (compagnie autochtone de l’Ontario), les soins de la peau NUDA (Québec) et Three Ships (Ontario) ainsi que les soins capillaires Menz Club (Québec). Le plus beau ? La grande majorité des produits est fabriquée au pays.

