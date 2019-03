Douceur du miel

On connaît les vertus du miel de manuka produit par les abeilles d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Il traite les brûlures, les maux de gorge ainsi que les démangeaisons cutanées. Combiné à des huiles nourrissantes, à du calcium et à des antioxydants, ce baume soyeux hydrate le visage, les mains et le cou.

Baume intégral au miel Hydra-Nutrition Age Perfect, L’Oréal Paris, 30,99 $ les 50 ml