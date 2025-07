Nos trouvailles beauté pour rayonner tout l'été

⚜️ Kiima - Déodorant, applicateur, 17 $, et recharge, 11 $

À force de dégainer le déodorant si souvent, opter pour un produit sans gaspillage devient tout indiqué. C’est ce que propose Kiima, une jeune pousse québécoise spécialisée dans

les soins personnels dont les applicateurs de déodorant rechargeables (et recyclables !) figurent parmi les plus jolis sur le marché. Les recharges, parfumées ou non, sont quant à elles emballées dans du carton. Les parfums des plus luxueux – tels que le mélange bergamote, orange amère et cyprès – sont nés d’une collaboration avec d’autres marques canadiennes soucieuses de l’environnement (dont Groom, Les Mauvaises Herbes et Green Beaver).

🇨🇦 The 7 Virtues - Eau de parfum Clementine Dream, 127 $ les 50 ml

Le parfum estival par excellence, aux accents d’agrumes, de magnolia et de vanille.

🇨🇦 Three Ships - Crème lissante pour les yeux avec biorétinol, 54 $

Une crème pour les yeux légère et raffermissante, dotée d’un applicateur rafraîchissant.

Bioré - Hydratant Éclat UV Aqua Rich FPS 50, 17 $ les 50 ml

Cette version lumineuse du populaire hydratant léger Aqua Rich, muni d'une protection solaire à large spectre, offre un éclat maximal.

Les bons soins après une journée au soleil

L’exposition au soleil affaiblit la barrière cutanée, ce qui permet à l’humidité de s’échapper et aux irritants de s’infiltrer et de dessécher la peau. La dermatologue Jennifer Tran propose donc une routine hydratante composée de trois produits : un sérum à base d’acide hyaluronique, une crème hydratante douce contenant des ingrédients apaisants pour la peau tels que des céramides ou des peptides, et un vaporisateur à base d’eau thermale riche en minéraux.

« Je recommande aussi d’appliquer tous les jours – mais surtout après l’exposition au soleil – un sérum antioxydant, à base de vitamine C par exemple, ajoute la dermatologue Geeta Yadav. Il aide à combattre les dommages causés par les radicaux libres. »

🇨🇦 The Ordinary - Sérum acide hyaluronique 2 % B5, 11 $ les 30 ml

⚜️ Jouviance - Sérum nuit Restructiv vitamine C, 67 $ les 30 ml

🇨🇦 Skinfix - Crème hydratante à base d'eau Barrier+, 73 $ les 50 ml

Byoma - Lotion pour le corps pour peau sensible, 20 $ les 400 ml