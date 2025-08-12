Vitamine C: effet sur la peau et produits efficaces

Ce puissant ingrédient actif a des propriétés éclaircissantes et antioxydantes prouvées par la science. Mais ce n’est pas tout: elle procure aussi d'autres bienfaits importants. Deux professionnels de la santé expliquent comment en tirer le plein potentiel.

Qu’est-ce que la vitamine C?

Aussi connue sous le nom d’acide ascorbique, cette vitamine hydrosoluble renforce également le système immunitaire lorsqu’elle est ingérée. Appliquée sur la peau, elle a des propriétés antioxydantes et elle aide à lutter contre l’hyperpigmentation.

«Il est important d’avoir un apport suffisant en vitamine C dans votre alimentation, et il y a une corrélation entre les niveaux de vitamine C et la consommation de fruits et de légumes frais», indique Dre Shannon Humphrey, dermatologue à la clinique Humphrey & Beleznay Cosmetic Dermatology à Vancouver. En plus de manger des aliments riches en vitamine C, elle suggère d’appliquer des crèmes et lotions qui en contiennent pour obtenir une peau plus rayonnante.

Quels sont les bienfaits de la vitamine C pour la peau?

«La vitamine C protège la peau des dommages causés par les rayons UV et inhibe l’hyperpigmentation (au revoir, taches brunes!). Elle préserve également l’intégrité du collagène et des fibres élastiques et favorise même la synthèse du collagène», explique Dre Shannon Humphrey.

En tant qu’antioxydant puissant, la vitamine C aide à minimiser les dommages causés par le soleil et inhibe la mélanogenèse, le processus de formation des pigments dans la peau. «[Elle] éclaircit et uniformise le teint et renforce la paroi vasculaire de la peau pour offrir un effet anti-inflammatoire», ajoute Dr Marc DuPéré, chirurgien plasticien et fondateur de la clinique Visage, à Toronto.

Quel produit à la vitamine C choisir?

Pour les deux experts consultés, un sérum à la vitamine C est le meilleur outil pour bénéficier au maximum des vertus de l’ingrédient. «Ce type de produit est plus facile à appliquer et mieux absorbé que d’autres», affirme Dr Marc DuPéré.

Il est aussi important de choisir la bonne concentration en vitamine C. Le chirurgien plasticien conseille de commencer avec une formule contenant 10% à 20% d’acide L-ascorbique stabilisée (une forme de vitamine C traitée pour mieux résister à l’oxydation et qui est considérée comme la plus pure et la plus puissante), mélangée à de la vitamine E pour faciliter l’absorption.

Vous recherchez une option plus douce? Misez sur des produits renfermant de l’ascorbate de tétrahexyldécyle, une forme stabilisée de vitamine C, car celle-ci est moins irritante et généralement bien tolérée par tous les types de peau, indique Dr Marc DuPéré.

Vous pourriez repérer sur les emballages d’autres formes de vitamine C, comme le phosphate d’ascorbyle de magnésium et le phosphate d’ascorbyle de sodium, qui sont moins puissants que l’acide L-ascorbique; ils peuvent se retrouver dans des produits plus abordables ou dans des formules plus douces.

Peu importe le produit choisi, il est important de le combiner à un écran solaire.

Quand utiliser la vitamine C?

Si certains ingrédients actifs ne peuvent être employés que le soir, notamment parce qu’ils rendent la peau photosensible, la vitamine C est recommandée dans le jour puisqu’elle offre une protection contre les radicaux libres, ce qui est particulièrement utile le jour en raison de la pollution et du soleil.

Dre Shannon Humphrey conseille d’appliquer quelques gouttes de sérum à la vitamine C sur une peau fraîchement nettoyée chaque matin, puis d’appliquer une crème hydratante et un écran solaire à large spectre.

«La vitamine C ayant un effet réservoir, une seule application par jour suffit pour obtenir des résultats visibles sur la peau pendant 24 heures», dit la dermatologue.

Elle peut être associée à des ingrédients tels que l’acide hyaluronique hydratant et la niacinamide anti-imperfections, souvent intégrés aux sérums à base de vitamine C, ainsi que les céramides, qui sont excellents pour prévenir l’irritation des peaux sensibles.

Bien que la vitamine C ne soit pas un irritant courant pour la plupart des types de peau, Dr Marc DuPéré recommande de l’appliquer que quelques fois par semaine pour commencer, puis d’augmenter progressivement jusqu’à un usage quotidien.

Si vous ressentez un petit picotement au début, c’est tout à fait normal. «La vitamine C peut être utilisée sur tous les types de peau, mais comme son pH est faible, elle peut parfois provoquer de légères démangeaisons, précise Dre Shannon Humphrey. Les personnes ayant la peau sensible risquent d’en ressentir davantage que les autres, mais tout le monde peut profiter de l’ajout de vitamine C à sa routine.»

Attention, la vitamine C est instable!

La vitamine C est soluble dans l’eau et elle se décompose au contact de l’oxygène. C’est aussi simple que cela.

Cette propriété complexifie la formulation de produits à base de vitamine C et la stabilité de leur efficacité une fois le flacon ouvert. Pour que vos produits restent aussi puissants que possible, Dre Shannon Humphrey recommande de conserver tous les soins à base de vitamine C à température ambiante et à l’abri de la lumière directe du soleil. Recherchez des formules vendues dans des flacons en verre foncé ou des emballages opaques. Cela permet d’améliorer la stabilité et de réduire l’oxydation.

Il est important de noter la date d’ouverture du flacon et sa date de péremption. «Certaines formules se conservent seulement un mois, d’autres jusqu’à trois mois, indique la dermatologue. En général, ce ne sont pas des produits qui peuvent rester six, neuf ou douze mois sur une étagère.»

Plus c’est cher, meilleur c’est?

Pas nécessairement. Mais, comme la vitamine C est instable, les marques doivent consacrer plus de temps et d’argent à la recherche pour s’assurer que leurs produits sont stables et seront correctement absorbés par la peau, un coût qui est souvent refilé aux consommateurs.

Cela dit, un prix fort n’est pas gage de meilleure qualité. «Lorsqu’on examine les formules, ce sont les preuves qui comptent, affirme Dre Shannon Humphrey. Il faut des preuves scientifiques claires que le produit est stable, afin qu’il contienne encore une concentration suffisante de vitamine C lorsque vous l’ouvrez et l’appliquez sur votre peau.»

Il faut compter de deux à quatre semaines d’utilisation quotidienne pour voir les résultats. Si votre peau commence à paraître plus lumineuse, c’est un signe que la vitamine C fait effet.

Les meilleurs sérums à la vitamine C

SkinCeuticals – Sérum CE Ferulic, 220$ les 30 ml

Aucun sérum à la vitamine C n’est aussi apprécié que ce produit phare de la marque SkinCeuticals, et pour cause. Des ridules au relâchement cutané en passant par les taches brunes, ce produit puissant s’attaque à tous les problèmes grâce à sa teneur de 15% en acide L-ascorbique. La vitamine C pure est associée à de la vitamine E et à de l’acide férulique pour faciliter l’absorption et renforcer ses propriétés antioxydantes. Ce sérum dégage une odeur de fumée, mais il remplit sa mission.

CeraVe – Sérum Renouvelant Vitamine C, 38$ les 30 ml

Avec sa concentration de 10% de vitamine C pure jumelée à des céramides apaisants (ingrédient signature de la marque), cette formule est suffisamment douce pour être utilisée quotidiennement sur les peaux sensibles. Il laisse la peau soyeuse et éclatante.

PUBLICITÉ

Naturium – Sérum au Complexe de Vitamine C, 34$ les 30 ml

Vous recherchez un produit efficace à petit prix? Cette formule légère combine trois sources de vitamine C : de l’acide L-ascorbique pur, du phosphate d’ascorbyle de sodium, ainsi qu’un extrait de prune de Kakadu, un fruit riche en vitamine C.

La Roche-Posay – Sérum Pure Vitamin C12, 70$ les 30 ml

Même les peaux les plus sensibles peuvent bénéficier d’un sérum à la vitamine C. Ce produit populaire depuis plusieurs années a été reformulé avec une dose plus élevée de vitamine C pure et de neurosensine, un ingrédient apaisant et fortifiant que l’on trouve également dans la gamme Toleriane Dermallergo de la marque, conçue pour les peaux réactives et allergiques.

PUBLICITÉ

Vichy – Sérum Liftactiv Vitamine C 16%, 65$ les 20 ml

Récemment reformulé avec une concentration de 16% de vitamine C, ce sérum sans parfum et sans fioritures (il ne contient que 11 ingrédients!) renforce la peau en plus d’éclaircir le teint. Il contient également de l’acide hyaluronique et de la glycérine pour hydrater, ainsi que de la carnosine, un ingrédient qui protège contre le stress oxydatif et aide à préserver le niveau de collagène dans la peau.

Tatcha – The Brightening Serum, 120$ les 30 ml

Ce sérum cible le teint irrégulier, l’hyperpigmentation et le relâchement de la peau grâce à une formule luxueuse qui contient de la vitamine C à libération prolongée, de la prune japonaise, de l’acide férulique et du pro-glutathion, un puissant antioxydant qui cible les taches brunes.

PUBLICITÉ

La version originale (en anglais) de cet article a été traduite par l’équipe de Châtelaine en août 2025.