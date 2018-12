Trois ingrédients clés pour une peau et des cheveux sublimes

L’acide hyaluronique

• Traiter un sérum contour des yeux d’intense, c’est un compliment. Le petit dernier d’Esthederm mène plusieurs batailles de front: l’œil bouffi, le cerne raton laveur, la déshydratation et les rides. Sa formule contient des acides hyaluroniques de différents poids moléculaires qui travaillent en surface (pour estomper rides et ridules) et en profondeur (pour limiter la perte en eau et redensifier le contour de l’œil). Pas vrai que les nuits blanches et les lendemains de veille vont avoir le dessus sur nous!

• Les épidermes sensibles présentent la particularité de vieillir plus vite. La Roche-Posay se porte à leur secours avec le gel sérum Hyalu B5. En retenant l’eau dans les tissus, l’acide hyaluronique repulpe la peau. Et B5? Pas un numéro de bingo, mais bien la vitamine qui stimule la synthèse du collagène, et par le fait même la résistance de la barrière cutanée. Les molécules, en grande mission anti-âge, rendent du volume à la peau et floutent les rides.

L’eau micellaire

Qui pourrait aujourd’hui se passer de l’eau micellaire pour nettoyer sa peau et se démaquiller? (Petit rappel: les micelles sont ces fameuses molécules composées d’eau et d’imperceptibles particules d’huile qui attirent la saleté comme un aimant.) Les femmes qui aiment laver leurs cheveux tous les jours retrouveront cette sensation de propreté nickel avec la gamme Micellar de Pantene Pro-V. Formulée pour une utilisation quotidienne, l’eau nettoyante douce (alias le shampooing) déloge les impuretés – le calcaire de l’eau du robinet, la pollution et les résidus de produits coiffants – sans agresser le cuir chevelu. Évidemment inséparable de son lait hydratant doux (revitalisant).

Le peptide RE30

Notre rapport avec le cheveu blanc ressemble à celui que nous entretenons avec la ride. On en est fière, on fait avec… ou pas du tout. Les abonnées aux colorations vont être soufflées en découvrant Phyto RE30. Cette technologie à base du peptide RE30 stoppe la canitie (blanchissement de la chevelure) et les contrariétés qui y sont associées, c’est-à-dire les frisottis et lafragilisation de la fibre capillaire. Mais pourquoi notre tête grisonne-t-elle? Cela survient quand les cellules qui colorent les tifs ne génèrent plus de mélanine, et lorsque les pigments existants pâlissent sous l’effet du peroxyde d’hydrogène produit par notre corps. La prouesse du soin développé par Phyto Paris consiste à relancer le processus naturel de pigmentation et à lutter en même temps contre la dépigmentation. Le cheveu est ainsi reprogrammé à la racine et la repousse retrouve la couleur de sa jeunesse… Le châtain noisette de nos 20 ans réapparaît comme par miracle! On applique la lotion directement sur le cuir chevelu, au quotidien, comme on utiliserait une crème de jour. L’effet est bluffant au bout de trois mois d’utilisation continue.

