Combien de produits de soins pour la peau avons-nous besoin?

Combien d’essais et erreurs a-t-on fait (sans compter tous les dollars engloutis) dans la quête d’une peau parfaite? Avec la quantité phénoménale de nouveaux produits qui envahissent les tablettes, il est plus difficile que jamais de bien choisir. Comment distinguer ce qui est vraiment utile et ce qui n’est que poudre aux yeux ou argument de marketing? Nous avons demandé à une dermatologue et une maquilleuse de cibler nos vrais besoins. La bonne nouvelle? La liste est plus courte qu’on le pense. Un nettoyant, un hydratant et une crème solaire: voilà le trio indispensable dans notre trousse de soins de la peau.

Vraiment essentiels

Un nettoyant

Souvent négligé, le nettoyant est pourtant crucial pour bien traiter la peau. «Un bon nettoyant doit être doux pour l’épiderme, tout en enlevant la saleté, l’huile, la lotion solaire et les polluants», dit la maquilleuse Sheri Stroh. Il peut être sous forme de lait, de gel ou de mousse.

Le double nettoyage: vraiment nécessaire?

La technique du double nettoyage, popularisée au Japon et en Corée du Sud, comprend une phase huileuse et une phase aqueuse. On applique d’abord un corps gras (comme une huile ou un baume) sur la peau sèche. Le gras attirant le gras, cette étape sert à se débarrasser du maquillage, des résidus huileux ou des crèmes solaires. Une fois le produit rincé, on passe à la phase aqueuse pour enlever les dernières impuretés. Le double nettoyage n’est pas nécessaire, selon la Dre Afsaneh Alavi, dermatologue et professeure adjointe en dermatologie au Women’s College Hospital et à l’Université de Toronto. «Un nettoyant doux, non abrasif et exempt d’alcool est tout à fait adéquat. On l’applique avec les doigts, en évitant l’usage d’une éponge-filet ou d’une débarbouillette, trop irritantes pour la peau», précise-t-elle.

Un hydratant

L’hydratant aide à reconstituer le film hydrolipidique que les glandes sébacées produisent pour protéger la surface de l’épiderme. Son rôle est de conserver l’humidité dans la peau, pour la garder gorgée d’eau. «Les hydratants sont plus efficaces quand ils sont appliqués immédiatement après un bain ou une douche. À noter que les crèmes et les baumes sont moins irritants que les lotions. Quant à l’huile, il vaut mieux qu’elle soit intégrée dans un hydratant plutôt que d’être utilisée seule», spécifie la Dre Alavi.

Une protection solaire

Une crème solaire qui contient un facteur de protection solaire de 30 ou plus est un des produits les plus importants pour prévenir le vieillissement cutané. Il existe deux types de filtres: les chimiques et les physiques (également appelés minéraux). «Les filtres chimiques absorbent les rayons tels une éponge et sont plus faciles à faire pénétrer dans la peau sans laisser de traces blanches, dit la Dre Alavi. Quant aux filtres minéraux, ils fonctionnent comme un bouclier à la surface de la peau et réfléchissent le soleil.» La crème solaire et l’hydratant sont les deux produits anti-âge les plus efficaces, d’après la dermatologue. «Ils font vraiment une différence s’ils sont appliqués chaque jour», souligne-t-elle. La maquilleuse Sheri Stroh conseille de trouver une texture de crème solaire qui nous plaît vraiment, afin de l’utiliser au quotidien. «Les gens n’en portent pas à cause de la sensation laissée sur la peau. Il faut demander des échantillons et en tester plusieurs pour faire notre choix», dit-elle.

Bon à avoir

Une crème contour des yeux

On doit redoubler de vigilance lorsqu’on hydrate la petite peau délicate autour de l’œil. Il faut résister à la tentation d’appliquer un soin anti-âge pour le visage, surtout s’il contient des acides alpha hydroxy (AHA) ou de l’acide rétinoïque (trétinoïne), juge la Dre Alavi. Il est préférable de se procurer un soin élaboré pour le contour des yeux.

Non essentiels

La lotion tonique

Ce soin appliqué après le nettoyage déloge les ultimes impuretés et sert à resserrer les pores grâce à ses vertus astringentes. Les lotions toniques peuvent être à base d’eau ou d’alcool, et selon leur formule, peuvent être appliquées sur tous les types de peaux – ternes, sensibles, grasses… En général, elles sentent très bon. La Dre Alavi a toutefois des réserves sur le marketing qui les entoure, et nous met en garde contre les réactions d’irritation qu’elles peuvent provoquer sur certains types de peaux (tout comme les essences et les brumes fixatrices et protectrices).

Le sérum

Le sérum est un produit topique qui contient une haute concentration d’ingrédients actifs qui ciblent une action précise (par exemple: du rétinol pour exfolier ou de l’acide hyaluronique pour hydrater). Selon la Dre Alavi, le sérum n’est pas essentiel dans une routine quotidienne, mais peut avoir un rôle déterminant si un problème se présente.

