Votre cou trahit votre âge? Vite, une solution!

« C’est à trente ans que les femmes sont belles, chantait Ferland. Avant elles sont jolies, après ça dépend d’elles. » Ça dépend de nous? Par chance, nous avons des alliés! Il existe maintenant d’excellents produits qui contribuent à défier le temps et nous aider à conserver une peau radieuse. Les laboratoires Vichy ont conçu un soin qui vise à raffermir, tonifier et remodeler le cou et les contours du visage. Nous avons demandé à deux femmes au parcours différent de les tester pour nous. Mais tout d’abord, voyons ce qui fait que la peau de votre cou s’entête à trahir votre âge.

Mon cou vieillit plus vite que moi!

En jetant un petit coup d’œil au miroir, vous constatez que la peau de votre cou et du contour de votre visage semble se relâcher et perdre de sa fermeté. Cette zone est en effet plus fragile, car la peau y est plus mince et contient moins de lipides que celle de votre visage, d’où l’importance de bien l’hydrater et de la protéger du soleil. L’œstrogène et la progestérone, deux hormones sécrétées par l’organisme, sont responsables de l’éclat, de l’élasticité et de l’hydratation de l’épiderme. Cependant, avec les années, la sécrétion de ces hormones chute. Ce qui engendre une perte de collagène et de fibres élastiques. Comment y remédier? Inutile de vous précipiter chez le chirurgien plastique. Pensez plutôt à une solution d’origine naturelle comme le soin raffermissant Neovadiol Phytosculpt de Vichy qui, jumelé au soin reconstituant Neovadiol Complexe Compensatoire, permet de repulper et de restructurer la peau du cou et du contour visage. En plus de contenir de l’Eau Thermale Minéralisante, ces produits hypoallergéniques contiennent du phytostérol, un lipide provenant de fougères sauvages, et du proxylane, un ingrédient antiâge reconnu.

Elles les ont testés pour vous

Dans les annonces publicitaires, les produits de beauté sont souvent présentés par des stars de cinéma ou des mannequins. Mais la réalité de ces égéries est souvent bien loin de la vôtre. Voilà pourquoi nous avons fait appel à deux mères qui travaillent à temps plein pour tester les soins Neovadiol Phytosculpt et Neovadiol Complexe Compensatoire. Toutes deux les ont intégrés à leur routine quotidienne pendant quelques jours.

« En raison de mon âge, ma peau commence à avoir moins de fermeté et à être plus ridée. De plus, mes pores sont de plus en plus dilatés », confie Geneviève, 46 ans, maman de deux enfants. Nous lui avons demandé de faire l’essai des deux produits pendant neuf jours. Elle les a utilisés comme base hydratante sous le maquillage.

Quant à Mariam, 50 ans et mère de trois enfants, elle apprécie Neovadiol Phytosculpt et Neovadiol Complexe Compensatoire, parce que ces produits protègent bien sa peau par grand froid. « J’ai la peau sèche et rugueuse durant l’hiver », explique-t-elle. Mariam a utilisé les deux soins le matin, après le lavage du visage et le produit pour le cou tous les soirs, pour une période de 10 jours.

Toutes deux ont trouvé que les soins s’appliquaient aisément et qu’ils étaient absorbés rapidement par l’épiderme. « La texture est riche, hydratante et soyeuse, précise Mariam. Dès la première application, ma peau est devenue éclatante et souple. Et cela a duré toute la journée. » Geneviève, elle, a été séduite par le parfum léger et frais du produit. « L’odeur légèrement fruitée, avec des notes d’agrumes, donne un élan de fraîcheur à mes matinées! »

Le verdict? Geneviève a aimé la texture riche des soins Vichy – cette sensation d’hydratation non grasse sur sa peau. Son cou comme la ligne de sa mâchoire ont gagné en fermeté. Pour sa part, Mariam note que son teint est plus clair et plus uniforme depuis qu’elle utilise les produits. Nos deux testeuses sont unanimes : « Les rides semblent moins visibles! »

Ne laissez pas le temps gagner la bataille!

Prenez le contrôle afin de garder une peau éclatante et saine au fil des années. Bien sûr, avec le temps apparaissent des signes de vieillissement cutané. Mais vous pouvez, dès maintenant, faire le nécessaire pour conserver un teint resplendissant. Tout commence par un mode de vie sain : ne pas fumer, manger sainement, faire de l’exercice et se protéger du soleil en tout temps. Et pour vous accompagner au quotidien, pensez à un produit raffermissant comme le soin Neovadiol Phytosculpt de Vichy combiné à Neovadiol Complexe Compensatoire. Grâce à leurs agents actifs, ils contribueront à améliorer la pigmentation, l’élasticité et la fermeté de votre peau tout en réduisant les rides. De quoi vous assurer un port de tête royal!

